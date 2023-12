Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

444,95 EUR -0,07% (19.12.2023, 10:55)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

486,14 USD +2,98% (18.12.2023, 21:59)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (19.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Am Montag sei die Netflix-Aktie auf ein neues 52-Wochen-Hoch bei 492,04 Dollar geklettert. Rückenwind habe es für die Streaming-Papiere dabei von den Analysten von Morgan Stanley gegeben, welche das Netflix-Kursziel in einer aktuellen Studie ordentlich angehoben hätten.Die Analysten von Morgan Stanley hätten am Montag das Kursziel für die Netflix-Aktie von 475 auf 550 Dollar erhöht und das Rating auf "Overweight" belassen. Die Wall-Street-Experten hätten dabei ihren Fokus auf die steigende Profitabilität des Streaming-Dienstes gelegt sowie den sich beschleunigenden Trend des "Cord-Cuttings", also der Abkehr der Zuschauer weg vom traditionellen Kabelfernsehen hin zu Streaming-Angeboten.Konkret erwarte Morgan Stanley, dass Netflix die Gewinne je Aktie zwischen 2023 und 2027 im Jahresdurchschnitt um 25 bis 30 Prozent steigern könne. Entscheidend dafür sei aber nicht nur die jüngsten Maßnahmen rund um das Werbe-Abonnement und das Passwort-Sharing-Verbot, sondern auch der stärkere Dollar. "Wir stellen fest, dass Netflix erst kürzlich mit der Währungsabsicherung begonnen hat, was bedeutet, dass sich die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mit Verzögerung auf die Ergebnisse niederschlagen werden", hätten die Analysten in ihrer Studie geschrieben.Der dadurch steigende Cashflow liefere Netflix neue Möglichkeiten, so Morgan Stanley. Beispielsweise im Gaming-Bereich, in welchen der Streaming-Dienst seit zwei Jahren investiere und der langfristiges Aufwärtspotenzial liefere.Mit dem Kursziel von 550 Dollar gehöre Morgan Stanley wieder zu den großen Netflix-Bullen und rechne ausgehend vom Montagsschlusskurs mit einem Ertragspotenzial von 13 Prozent. Das Konsensziel liege hingegen nur bei 478,10 Dollar und damit sogar unter dem Montagsschlusskurs von 486,12 Dollar.Es sei durchaus wahrscheinlich, dass weitere Analysten ihre Kursziele an die starke Netflix-Performance anpassen würden und dies mit positiven Hedging-Effekten oder höheren Abo-Schätzungen begründen würden. Weitere Anhebungen sollten die Aktie in diesem Fall kurzfristig antreiben.Langfristig würden die Chancen auf den neuen Märkten Werbung und Gaming sehr attraktiv erscheinen - ebenso attraktiv wie das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie.Anleger lassen die Gewinne bei der Netflix-Aktie laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.12.2023)