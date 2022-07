Börsenplätze Netflix-Aktie:



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (14.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Netflix habe sich für die zukünftige Version des Streamingdienstes mit Werbeanzeigen für Microsoft als Technologie-Partner entschieden. Der Software-Riese bringe alle nötigen Fähigkeiten dafür mit, habe der fürs operative Geschäft zuständige Netflix-Manager, Greg Peters, am Mittwoch erklärt.Der Videostreaming-Primus habe im April angesichts sinkender Kundenzahlen angekündigt, eine günstigere Variante mit Werbung zu entwickeln. Bis dahin habe Netflix an der ursprünglichen Idee festgehalten, dass man Abo-Gebühren zahle und dafür keine Werbung hinnehmen müsse - während einige Streaming-Konkurrenten bereits Versionen mit Anzeigen angeboten hätten.Der Gründer und Co-Chef von Netflix, Reed Hastings, habe im April davon gesprochen, die Werbe-Version "in ein bis zwei Jahren auf die Reihe zu kriegen". Laut Medienberichten habe Netflix auch die YouTube-Mutter Google und den Eigentümer der Senderkette NBC, Comcast, als Technologiepartner für die Anzeigenversion in Erwägung gezogen.Nachdem Netflix im April zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt einen Rückgang bei den Abonnenten verzeichnet habe, habe der CEO die Idee eines vergünstigten, dafür aber werbefinanzierten Abos ins Gespräch gebracht. Diese Option werde nun konkreter, aktuell verhandele der Streaming-Riese dafür mit einigen Hollywood-Studios.Aktuell drängt sich ein Einstieg bei dem Streamingdienstleister nicht auf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Netflix-Aktie. Auch die Aktie von Microsoft habe zuletzt unter Druck gestanden. "Der Aktionär" bleibe bei dem Papier aber langfristig zuversichtlich. Die unverändert guten Aussichten in der Cloud, ein Burggraben um die Cashcows Office und Windows sowie eine starke Bilanz sprächen jedoch nach wie vor für ein Langfrist-Investment in Microsoft. (Analyse vom 14.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link