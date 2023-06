NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

435,73 USD +2,77% (13.06.2023)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (14.06.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von BofA Securities:Jessica Reif Ehrlich, Analystin von BofA Securities, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX).Die Analystin hebe ihre Prognose an, um bessere Abonnentenzuwächse aufgrund der gemeinsamen Nutzung von Passwörtern widerzuspiegeln, nachdem mehrere Drittanbieter letzte Woche darauf hingewiesen hätten, dass Netflix' Maßnahmen gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern besser als erwartet verlaufen seien. Sie rechne nun mit 18,7 Mio. Netto-Neuzugängen im Kalenderjahr 2023, gegenüber 13,7 Mio., die zuvor erwartet worden seien, und etwa 20 Mio. Netto-Neuzugängen im Jahr 2024, gegenüber einer vorherigen Prognose von 16 Mio.Jessica Reif Ehrlich, Analystin von BofA Securities, bewertet die Netflix-Aktie unverändert mit dem Votum "buy". Das Kursziel werde von 410,00 auf 490,00 USD angehoben. (Analyse vom 13.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:402,95 EUR -0,22% (14.06.2023, 14:00)