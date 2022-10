Netflix betrete mit dem werbeunterstützten Einsteigertarif Neuland. Die Hoffnungen, so den Zuschauerschwund zu stoppen und auf den Wachstumspfad zurückzukehren, seien groß. Das Unternehmen müsse dabei einen Spagat hinkriegen und aufpassen, dass das erhoffte Nutzerwachstum nicht zulasten von Umsatz und Ergebnis gehe.



An der Wall Street sei man jedoch zuversichtlich, dass das gelinge - die Aktie habe nach der Ankündigung am Donnerstag mehr als fünf Prozent höher geschlossen. Auch "Der Aktionär" sieht mit einem Kursziel von 300 Euro noch Luft nach oben, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 14.10.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Über die Einführung eines günstigeren, da werbeunterstützten Einsteigertarifs sei zuletzt bereits viel spekuliert worden - nun habe Netflix konkrete Details zu der wichtigen Änderung im Geschäftsmodell verraten. "Der Aktionär" erkläre, wann es losgehe, was es koste und wo die Unterschiede zu den bisherigen Tarifen lägen.Netflix werde das neue, werbeunterstützte Abo ab dem 3. November zunächst in zwölf Ländern anbieten - und Deutschland sei vom Start weg dabei. Das habe Produktchef Greg Peters am Donnerstag angekündigt.Hierzulande solle das "Basis-Abo mit Werbung" 4,99 Euro pro Monat kosten und die bestehenden Abostufen "Basis" (7,99 Euro), Standard (12,99 Euro) und Premium (17,99 Euro) ergänzen. Im Gegenzug müssten Abonnenten des neuen, günstigen Tarifs Werbung in Kauf nehmen.Zum Start sollten die Werbespots 15 oder 30 Sekunden lang sein und vor oder während der Serien und Filme laufen. Die Kunden müssten sich insgesamt auf durchschnittlich vier bis fünf Minuten Werbung pro Stunde einstellen, habe Netflix angekündigt.Außerdem werde eine begrenzte Anzahl von Filmen und Serien aus Lizenzgründen zunächst nicht verfügbar sein, so Peters, "aber wir arbeiten daran." Hintergrund sei, dass Netflix zwar über Eigenproduktion frei verfügen könne, bei anderen Urhebern lizenzierte Inhalte aber zum Teil nicht für Werbemodelle freigegeben seien.Netflix setze den Preis des neuen, werbefinanzierten Angebots teils deutlich niedriger an als einige Konkurrenten mit vergleichbaren Tarifen. Bei Disney+ solle das ab Dezember erhältliche Abo mit Werbung 8,99 Euro kosten - so viel wie der bisher günstigste Tarif ohne Werbung. Wer Disney+ weiter ohne Werbung sehen wolle, solle nach dem Start der Anzeigen-Version künftig mehr bezahlen müssen.In den USA heiße das neue Netflix-Angebot "Basic with Ads" und koste monatlich 7,99 Dollar - rund einen Dollar weniger als die werbeunterstützten Angebote der Konkurrenten Disney+ und Hulu. HBO Max mit Werbung koste sogar 9,99 Dollar.Sorgen, dass dieser Kampfpreis zulasten der Erlöse gehen könnte, habe Netflix am Donnerstag bei einer Pressekonferenz entgegenzuwirken versucht. Die Preise seien so gesetzt, dass jeder Nutzer, der vom bisherigen Basis-Abo in das günstigere, werbeunterstützte Abo wechsele, einen "neutralen bis positiven Effekt" auf den Konzernerlös habe, habe Peters erklärt.Das lasse laut CNBC darauf schließen, dass Netflix mit Werbeerlösen von mindestens drei Dollar pro Monat und Nutzer kalkuliere. Zum Start des Angebots seien nach Unternehmensangaben bereits Hunderte Werbetreibende mit an Bord und das Werbeinventar fast vollständig vergeben.