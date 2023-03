Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

293,30 EUR -0,78% (09.03.2023, 11:29)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

311,79 USD +1,08% (08.03.2023)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (09.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videostreaming-Riesen Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Für Streaming-Anbieter seien Exklusiv-Inhalte ein elementarer Faktor bei der Gewinnung neuer Kunden. Kein Wunder also, dass für Filme und Serien zum Teil dreistellige Millionenbeträge investiert würden. Dass Netflix nun 130 Millionen Dollar für eine Romantik-Komödie ausgeben könnte, verwundere aber doch - auf den ersten Blick.Blockbuster wie James Bond "No Time to Die" oder Black Panther 2 würden in der Produktion 250 Millionen Dollar und mehr kosten. Neben den Gagen für die (in der Regel) berühmten Schauspieler würden aufwendige Action-Sequenzen und Computer-Animationen ins Kontor schlagen. Bei Romantik-Komödie (RomCom) würden die letzten beiden Punkte entfallen. Vor diesem Hintergrund scheine es verwunderlich, dass Netflix nun 130 Millionen Dollar für eine RomCom zahlen könnte.Konkret gehe es um "Paris Paramount", das von Nancy Meyers geschrieben worden sei. Sie werde auch Produzentin und Regisseurin des Films sein. Laut einem Bericht von The Hollywood Reporter seien neben Scarlett Johansson, die die Hauptrolle spielen solle, auch Penélope Cruz, Owen Wilson und Michael Fassbender für das Projekt vorgesehen.Die hohe Star-Dichte erkläre auch das immense Budget. Da bei ausschließlich für Streaming-Anbieter produzierte Filme Bonus-Zahlungen für kommerziellen Erfolg ausfallen würden, würden die Schauspieler höhere Gagen erhalten. Netflix setze im Gegenzug darauf, mit den hochkarätig besetzen Exklusiv-Inhalten neue Kunden zu gewinnen.Bei den Anlegern hätten die Gerüchte über das Mega-Projekt bislang kaum für Euphorie gesorgt. Die Aktie stehe bereits seit Mitte Februar unter Druck. Der vor knapp acht Monaten gestartete Aufwärtstrend sei aber weiterhin intakt.Die Summe von 130 Millionen Dollar für eine RomCom wirke auf den ersten Blick absurd, doch dürfte es aufgrund der Star-Dichte und dem Erfolgsfaktor Nancy Meyers gut investiertes Kapital sein."Der Aktionär" ist weiter von den positiven Langfristaussichten für den Streaming-Giganten überzeugt. Investierte Anleger bleiben bei Netflix an Bord, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 09.03.2023)