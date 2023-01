Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

326,75 EUR -1,60% (30.01.2023, 21:48)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

353,92 USD -1,90% (30.01.2023, 21:34)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (30.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktueelen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Netflix habe in den vergangenen Monaten eine starke Aufholjagd hingelegt. Habe das Papier im Mai vergangenen Jahres noch bei 162,71 Dollar im Tief notiert, habe es sich seitdem mehr als verdoppeln können. Einige Analysten würden der Aktie noch deutlich mehr zutrauen. Die US-Bank J.P. Morgan beispielsweise bewerte die Aktie mit "overweight" und sehe ein Kursziel von 390 Dollar.Angesichts der kürzlich veröffentlichten starken Zahlen habe sich J.P. Morgan-Analyst Douglas Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie für die Aktie des Streaming-Anbieters weiterhin sehr positiv gestimmt gezeigt. Die Inhalte, Werbung und die Einführung von Gebühren für von mehreren Haushalten geteilte Zugänge sollten die Einnahmen bis 2023 beschleunigen. Auch sollten die strikter begrenzten Kosten sich positiv auf die Margen auswirken und in der Folge auch der freie Barmittelfluss aufgrund steigender Gewinne anziehen.Die Analysten von KGI Securities würden sogar ein Kursziel von 430 Dollar für realistisch halten.Auf dem aktuellen Niveau fair bewertet sehe die Aktie von Netflix hingegen die DZ BANK. Sie habe das Kursziel für die Aktie von Netflix zwar von 270 auf 335 Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "halten" belassen. Die Zahlen des Streamingdienstes für das vierte Quartal seien überwiegend gut ausgefallen, wohingegen der Gewinnausblick für das erste Jahresviertel 2023 enttäusche, so Analyst Markus Leistner in einer am Montag vorliegenden Studie.Das Momentum stimme bei der Aktie. Der Chart spreche ganz klar eher für eine Fortsetzung der Rally als für eine Konsolidierung. Anleger, die der Kaufempfehlung des "Aktionär" im Juni vergangenen Jahres bei 169,51 Euro gefolgt seien, lägen mittlerweile 110 Prozent in Front. Gewinne mit einem Stopp bei 250 Euro laufen lassen, rät Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link