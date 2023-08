NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

430,64 USD -0,08% (04.08.2023, 17:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (04.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.In Hollywood herrsche dicke Luft. Der seit Mai anhaltende Autorenstreik habe aufgrund festgefahrener Positionen der Verhandlungsparteien bislang nicht gelöst werden können. Film- und Serienstudios hätten mit Produktionsverzögerungen zu kämpfen, Streaming-Anbieter wie Netflix würden um ihren Content fürchten. Heute wollten sich die Unterhändler erneut treffen, eine Gelegenheit für das Papier von Netflix wieder in Schwung zu kommen?Unsicherheit jeder Art sei Gift für den Markt. Eine Einigung oder wenigstens eine weitere Annäherung könnte daher in der Tat zu Entspannung auch in der Aktie von Netflix führen. Eine solche käme genau zur rechten Zeit, denn die seit dem jüngsten Quartalsbericht anhaltende Konsolidierung der Aktie bedrohe mittlerweile die wichtige 50-Tage-Linie.Der Markt sei durch die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch die Rating-Agentur Fitch ohnehin bereits verunsichert genug, eine Einigung im Autoren- und Schauspielerstreik könnte wenigstens in der Unterhaltungsbranche für Entspannung und einen Auspreisen in den Aktien aktuell eingepreister Unwägbarkeiten sorgen. Bereits investierte Anleger sollten in Netflix investiert, ihre in diesem Jahr beachtlichen Gewinne laufen lassen und den Stopp bei 306 Euro (337 USD) beachten, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2023)Börsenplätze Netflix-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:390,80 EUR -0,76% (04.08.2023, 17:13)