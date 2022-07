Börsenplätze Netflix-Aktie:



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (21.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Netflix habe mit den am Dienstag gemeldeten Geschäftszahlen für Erleichterung bei den Anlegern gesorgt. Das Unternehmen habe die Erwartungen bei den Nutzerzahlen übertreffen können und gehe für das Q3 wieder von einem moderaten Nutzeranstieg aus. Die Analystenstimmen würden nach den Zahlen indessen eher gemischt ausfallen.Laut dem Analysten Beth Kindig von I/O Fund dürfte bei Netflix der Tiefpunkt bereits erreicht worden sein. Das Unternehmen plane zum Wachstum zurückzukehren und habe in Sachen Bewertung sein 10-Jahres-Tief erreicht. Daher sei man am Punkt angelangt, wenn Käufer wieder verstärkt in den Markt kommen sollten, so Kindig gegenüber "CNBC".Positiv hätten sich auch die Experten von JPMorgan geäußert. Der Streamingdienst habe bei den Bezahlabos einen geringeren Rückgang als befürchtet verzeichnet und rechne in Q3 zumindest mit einem moderaten Abonnentenwachstum. Wichtiger seien aber der besser als erwartet ausgefallene Jahresausblick für den Barmittelzufluss (FCF), die Initiativen für eine günstigere Version des eigenen Streaming-Dienstes mit Werbeclips sowie die Verhinderung der Mehrfachnutzung von Accounts.Die Analysten von Goldman Sachs würden hingegen an ihrer bearishen Einschätzung ("Sell") festhalten. Der Streamingdienst habe zwar weniger User als befürchtet verloren, rechne für das Q3 aber nur mit einer Million neuen Kunden, was unter der Schätzung der US-Investmentbank liege. Das Unternehmen werde weiter daran gemessen werden, ob es ihm gelinge, der zunehmenden Konkurrenz standzuhalten.Anleger bleiben bei der Netflix-Aktie an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link