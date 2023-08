Börsenplätze Netflix-Aktie:



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (15.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Netflix habe am Montagabend den nächsten Schritt in die Gaming-Welt verkündet. In Großbritannien und Kanada werde nun ein Cloud-Angebot getestet, bei dem Spiele über das Netz gespielt werden könnten. Gelinge es dem Streamingdienst, sich in der Sparte zu etablieren, würde die Marktmacht noch erheblich ausgeweitet.Laut dem amerikanischen Markforschungsinstitut Grand View Research dürfte der globale Cloud-Gaming-Markt von 2023 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 46 Prozent wachsen und bis 2030 ein Umsatzvolumen von 21 Milliarden Dollar erreichen. Mehr als die Hälfte des Marktanteils sei dabei bereits im vergangenen Jahr auf Video-Streaming-Dienste entfallen, da sie die Möglichkeit bieten würden, jedes Spiel unabhängig von den Hardwareanforderungen zu spielen.Nach aktuellen Kursen sei Netflix das zweitwertvollste Medienunternehmen der Welt. Disney ( ISIN US2546871060 WKN 855686 ) sei bereits entthront worden, durch die Positionierung in Trendmärkten wie der Cloud dürfte Netflix auch bald am Branchenprimus Comcast vorbeiziehen. Der Medienkonzern, zu dem unter anderem CNBC gehöre, sei mit einer Marktkapitalisierung von 192,1 Milliarden Dollar aktuell die Nummer Eins im Sektor. Netflix komme am Dienstag auf einen Börsenwert von 189,6 Milliarden Dollar. Nach aktuellen Kursen fehle nur noch etwas mehr als ein Prozent, um an Comcast vorbeizuziehen.Die Netflix-Aktie sei seit Juni 2022 eine laufende Empfehlung des "Aktionär" und habe sich seitdem um 130 Prozent verteuert.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link