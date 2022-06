Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (28.06.2022/ac/a/n)



Los GatosKulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Es sei kein Geheimnis mehr, dass Netflix ein werbeunterstütztes Abonnement plane. Zuletzt hätten wilde Spekulationen kursiert, mit wem der Streaming-Dienst hier zusammenarbeiten werde - sogar die Übernahme von Roku habe im Raum geschwebt. Vergangene Woche habe das Netflix-Management jedoch etwas Licht ins Dunkel gebracht.Ob Netflix in Sachen Werbung mit Google, Magnite oder Comcast zusammenarbeite, sei noch nicht klar. "Wir sprechen gerade mit allen von ihnen", habe der Co-CEO von Netflix, Ted Sarandos, am Donnerstag auf einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Cannes Lions, dem größten Treffen der Werbebranche gesagt. "Alle haben unterschiedliche Lösungen.""Wir wollen einen ersten, einfachen Einstieg in den Markt, auf dem wir weiter aufbauen und entwickeln werden", so Sarandos. "Was wir am Anfang machen, ist dabei nicht repräsentativ für das Endprodukt. Ich möchte, dass unser Produkt besser als beim Fernsehen wird."Das Management stelle damit klar, dass es nicht überhastet in einem neuen Markt agieren werde. Man wolle sich Zeit nehmen, den richtigen Weg zu finden. Dass der kleine Streaming-Konkurrent Fox Nation jüngst ein Werbeangebot auf die Beine gestellt habe, lasse Netflix entsprechend kalt. Insbesondere, da es sich hier vorerst nur um Bannerwerbung handle.Die Aktie von Netflix habe in den vergangenen Tagen etwas zugelegt, die 200-Dollar-Marke bleibe jedoch in gefühlt weiter Ferne. Anleger müssten sich wohl gedulden, bis die Werbe-Strategie erste Formen annehme und die Netflix-Aktie hierdurch wieder Aufwärtsmomentum erzeugen könne.Kurzfristig gibt es attraktivere Werte, weshalb weiterhin gilt: Abstand halten, rät Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: