Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

385,80 EUR +0,43% (24.07.2023, 17:21)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

426,41 USD -0,25% (24.07.2023, 17:07)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (24.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Streamingriese habe im zweiten Quartal deutlich mehr Abonnenten gewonnen als erwartet und auch für den aktuellen Zeitraum sei Netflix zuversichtlich. Dass die Aktie seit der Veröffentlichung trotzdem unter Druck stehe, dürfte an der sportlichen Bewertung der Aktie liegen - und an einem Wert, der unter Privatanlegern nur wenig Beachtung finde.Netflix habe es den Kritikern gezeigt: Die Maßnahmen zur Bekämpfung von "Paid Sharing" seien erfolgreich. Im zweiten Quartal sei die Zahl der Neuabonnenten um 5,9 Millionen gestiegen. Der Wert habe meilenweit über den Prognosen der Wall Street gelegen, die mit einem Zuwachs von 2,0 bis 4,0 Millionen kalkuliert hätten.Seit der Veröffentlichung der Q2-Zahlen sei die Aktie dennoch um rund 50 Dollar im Wert abgerutscht, ein Minus von knapp über 10 Prozent. Wie würden operative Entwicklung und Kursverlauf zusammenpassen?Anleger müssten berücksichtigen, dass Netflix von der Bekanntgabe der Q1-Ergebnisse bis zu den Q2-Zahlen um rund 50 Prozent im Wert gestiegen sei. Die Bewertung der Aktie sei entsprechend in die Höhe geschnellt. Selbst nach der Korrektur betrage das KGV (2023e) noch 38.Positive Aussagen zum gestiegenen FCF könne man zudem getrost als Marketinggag bezeichnen, denn: Er sei das Ergebnis geringer Ausgaben für die Produktion, nachdem die Hollywood-Autoren den Streik ausgerufen hätten. Dieser Logik folgend, würde Netflix maximal beim FCF zulegen, würde überhaupt nicht mehr produziert.Natürlich sei es für Netflix angenehmer über Erfolge beim Kundenwachstum zu sprechen als über die damit verbundenen Kosten. In Kombination mit dem geringen Umsatzwachstum und der sportlichen Bewertung der Aktie scheinen die Skeptiker bei Netflix allerding ein paar Trümpfe mehr in der Hand zu halten als vor ein paar Wochen, so Martin Weiß von "Der Aktionär".Die Q2-Zahlen von Netflix hätten Fans und Skeptikern der Aktie gleichermaßen Argumente geliefert. Die nächsten Wochen würden zeigen, wer beim Streamingriesen das Ruder übernehme.Der langfristige Aufwärtstrend ist intakt, insofern ist es auch die Empfehlung des "Aktionär", so Martin Weiß von "Der Aktionär" zur Netflix-Aktie. (Analyse vom 24.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: