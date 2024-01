Die Netflix-Aktien würden immer noch mehr als 40% unter ihrem Höchststand von 2021 notieren. Von ihren Tiefstständen im Sommer 2022 hätten sie sich um mehr als 200% erholen können.



Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

496,65 EUR +9,71% (24.01.2024, 12:28)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

492,19 USD +1,33% (23.01.2024)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN: 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (24.01.2024/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Netflix: Euphorie aufgrund steigender Abonnentenzahlen - AktiennewsNetflix (ISIN: US64110L1061, WKN: 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) hat bereits fast 261 Millionen Streaming-Abonnements und konnte im letzten Quartal 2023 13 Millionen neue Nutzer hinzugewinnen, so die Experten von XTB.Damit habe das Unternehmen die Prognose der Wall Street für zusätzliche Abonnements um fast 50% übertroffen, und obwohl es klar sei, dass die Zahl der zahlenden Kunden dank der Passwortfreigabe indirekt gestiegen sei, würden die Zahlen deutlich zeigen, dass die Abonnenten zu Netflix zurückkehren würden. Eine exponentiell wachsende Nutzerbasis bedeute wachsende Gewinne aus ihrer allmählichen Monetarisierung. Es überrasche nicht, dass der Markt die schwächer als prognostizierten Gewinne nicht zur Kenntnis genommen habe. Vor der Eröffnung der Börsensitzung an der Wall Street hätten die Aktien des Unternehmens bereits um fast 10% zugelegt und einen Wertzuwachs von mehr als 20 Mrd. USD auf 215 Mrd. USD erreicht.Die Ergebnisse von Netflix für das vierte Quartal 2023 hätten die gesamte Wall Street darin bestärkt, dass das Unternehmen eine Reihe von Wettbewerbsvorteilen erlangt habe und es für Konkurrenten äußerst schwierig sein werde, es vom Thron zu stoßen. Und das alles zu einer Zeit, in der die Ausgaben von Netflix für Inhalte im Jahresvergleich um mehr als 20% gesunken seien. Die Aktie notiere vorbörslich mit einem Plus von über 8%, und die Panik, die 2022 bei der Aktie geherrscht habe, habe sich in Euphorie verwandelt. Das Phänomen des Unternehmens liege in erster Linie in der Plattform und den Maßnahmen des Managements, dem es gelungen sei, das Netflix-Geschäftsvehikel zu skalieren, wodurch der freie Cashflow um 660% von etwa 1 Mrd. USD im Jahr 2022 auf fast 6,6 Mrd. USD im Jahr 2023 gestiegen sei. Sei die Zukunft rosig?Die Entscheidung, Werbung auf der Plattform verfügbar zu machen, sei den Investoren von Anfang angefallen, aber der Anstieg der Margen könnte bedeuten, dass der Prozess reibungsloser verlaufe als vom Markt erwartet, und das Interesse an einem "günstigeren" Abonnement mit Werbung sei groß. Hinzu komme, dass auf dem US-Markt der Preis von 6,99 USD für Werbeabonnements seit 2022 nicht mehr gestiegen sei. Und Netflix habe zunehmend gute Argumente, diesen Preis bald zu erhöhen und damit die "Nachfrageschwelle" zu testen. Das Unternehmen habe mehr als 5 Milliarden Dollar an WWE Raw gezahlt und werde die Live-Übertragungen für zehn Jahre (ab 2025) zur Verfügung stellen. Es werde erwartet, dass Disney zur gleichen Zeit einen Vertrag mit ESPN unterzeichne, aber Analysten würden schätzen, dass der Dienst im Vergleich zu Netflix teurer sein werde.Das starke Wachstum der Abonnements deute darauf hin, dass die Nutzer die einzigartigen Inhalte und Serien mögen würden, was bedeuten könnte, dass die Verbraucher bereit seien, mehr dafür zu bezahlen. Im Moment sehe man keine Preiserhöhungen für Abonnements. Netflix möchte wahrscheinlich so viele Menschen wie möglich auf die Plattform bringen, um später eine "Selektion" durchzuführen und die Preise (und den Nettogewinn) zu erhöhen. Der um fast 5% niedrigere Gewinn pro Aktie habe die Anleger also nicht erschreckt (die EBIT-Marge habe ohnehin mehr als 3% über den Prognosen gelegen). Der freie Cashflow sei im Steigen begriffen und habe im vierten Quartal um 25% über den Prognosen gelegen. Er habe sich auf fast 1,6 Milliarden Dollar belaufen. Jeder wisse also, dass das Spiel um die Vorherrschaft auf dem Streaming-Markt im Gange sei.Eine Blackedge-Umfrage unter 50 großen Werbekunden habe ergeben, dass bis zur Hälfte von ihnen daran interessiert wäre, einen Vertrag mit Netflix zu unterzeichnen. Der Streaming-Riese habe im Jahr 2023 3,5 Mrd. USD bei den Inhalten "eingespart", was den freien Cashflow verbessert habe, und es geschafft, trotz dieser geringeren Investitionen Millionen zahlender Kunden auf die Plattform zu bringen. Netflix' Verhältnis zwischen hinzugefügten Inhalten und Abonnements sei 2023 so niedrig gewesen wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr (was indirekt auf einen Anstieg der Abonnements zurückzuführen sei). Dennoch habe weniger Inhalt das Unternehmen nicht daran gehindert zu wachsen.Die Aktionäre hätten aus erster Hand erfahren, wie die Kürzung der Ausgaben für Inhalte dem Unternehmen zugutegekommen sei. Und es gebe wahrscheinlich noch viel Spielraum für Kostensenkungen. Es gebe keine Anzeichen für ein Unternehmen am Horizont, das die Vorherrschaft von Netflix beenden könnte. Der Optimismus wachse, und Netflix biete dem Markt eine solide Grundlage dafür, dass die Aktie mit einem "Aufschlag" gegenüber ihren Wettbewerbern gehandelt werde.