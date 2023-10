NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

346,19 USD -2,68% (18.10.2023)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (19.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX).Das Abonnentenwachstum im dritten Quartal und die Prognose für den Nettozuwachs im vierten Quartal seien stärker als erwartet, was darauf hindeute, dass die Paid-Sharing-Initiative das Abonnentenwachstum stärker ankurbele, als der Markt erwartet habe. Das Management habe auch endlich die Frage beantwortet, wie lange es erwarte, einen Nutzen für das Abonnentenwachstum aus der Durchsetzung des Paid-Sharing zu erzielen; die Antwort laute "einige weitere Quartale". Der gestrige Ergebnisbericht habe die Bedenken hinsichtlich der Nettozuwächse, des durchschnittlichen Umsatzes pro Nutzer, der Margen, des freien Cashflows und der Höhe der Investitionen in Inhalte zerstreut.Die Analysten der Deutschen Bank bewerten die Netflix-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel werde von 485,00 auf 460,00 USD reduziert. (Analyse vom 19.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:372,00 EUR +13,19% (19.10.2023, 12:53)