Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.



Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

360,55 EUR +1,07% (25.09.2023, 14:18)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

379,81 USD -1,13% (22.09.2023)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (25.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Filmproduktionen würden seit Monaten durch den Streik der Writers Guild of America (WGA) ausgebremst. Jetzt scheinen die Parteien auf eine Einigung zuzusteuern, die auch bei den Anlegern von Amazon, Disney, Comcast, Netflix oder Paramount (alle Mitglieder der Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP) für Erleichterung sorgen dürfte.In einem aktuellen Schreiben an ihre Mitglieder habe die Schriftstellergewerkschaft WGA erklärt, dass im Streit mit der AMPTP in allen wichtigen Punkten eine grundsätzliche Einigung erzielt worden sei. Der endgültige Vertragstext müsse noch mit der AMPTP ausgearbeitet werden und die Mitglieder der Parteien müssten zustimmen. Bis dahin gehe der Streik zwar weiter - doch ein Ende sei nun in Sicht.Knapp fünf Monate würden sich die Mitglieder der WGA schon im Streik befinden. Sie würden unter anderem eine bessere Vergütung und Regeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie höhere Auszahlungen von den Streaming-Anbietern fordern.Nachdem sich Mitte Juli auch noch die Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA den streikenden Schreibern angeschlossen habe, habe das Thema an Brisanz gewonnen. Netflix-Finanzchef Spencer Neumann habe beispielsweise durchklingen lassen, dass das Erreichen der Cashflow-Prognose wohl von einem baldigen Streikende abhänge.Dass die verschobenen Produktionen bei Disney die Kosten für neue Inhalte geringer ausfallen lassen würden als angenommen, sei nicht positiv zu werten. Denn ab dem kommenden Jahr könnten fehlende Serien und Filme sich negativ auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung auswirken.Netflix ist aktuell auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Benedikt Kaufmann. Zuletzt hätten hier Aussagen des Finanzchefs für fallende Kurse gesorgt. Der Netflix-CEO habe im Rahmen einer Messe mitgeteilt, dass man für das dritte Quartal mit einem "stabilen bis leicht rückläufigen Umsatz" rechne. Die Papiere von Disney seien keine laufende Empfehlung. (Analyse vom 25.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.