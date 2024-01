Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (11.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Im vergangenen Herbst habe Streaming-Konzern einen neuen Tarif eingeführt. Wer Werbung zulasse, bekomme das Angebot mit Filmen und Serien zu einem günstigen Tarif. Das werbefreie Programm sei gleichzeitig teurer geworden. Nun habe Netflix neue Zahlen veröffentlicht, die die Konkurrenz erblassen lasse und die Aktie nach oben treibe.Amy Reinhard, die Werbe-Chefin von Netflix, habe am Mittwoch auf einer Konferenz im Rahmen der CES in Las Vegas neue Abonnentenzahlen bekannt gegeben. Der US-Konzern verzeichne demnach ein starkes Wachstum seines werbebasierten Angebots und habe kürzlich die Marke von 23 Mio. monatlich aktiven Nutzern weltweit überschritten."Das, was uns wirklich begeistert, ist das Engagement der User", habe Reinhard gesagt. Von den Netflix-Kunden mit werbefinanzierten Tarifen würden 85% mehr als zwei Stunden pro Tag auf der Plattform streamen.Anfang November 2023 habe Netflix bekannt gegeben, dass sein werbefinanziertes Angebot weltweit mehr als 15 Mio. monatlich aktive Nutzer habe. In einem Brief an die Aktionäre im Oktober habe das Unternehmen erklärt, dass etwa 30% aller Neuanmeldungen in den zwölf Ländern, in denen das Unternehmen die Plattform eingeführt habe, auf werbefinanzierte Abonnements entfallen würden.Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge prüfe Netflix derzeit auch die Möglichkeit, In-Game-Werbung im bislang eng umgrenzten jedoch stetig wachsenden Spielemarkt zu implementieren. Setze der Streamingdienst dieses Vorhaben tatsächlich um, sollten zumindest zunächst nur die Spieler von In-Game-Werbung betroffen sein, deren Abo ohnehin schon besagte Werbung aufgrund niedrigerer Abogebühren umfasse.Netflix mache Fortschritte bei seinem Aufbau des werbeunterstützten Programms und setze sich offenbar auch von der Konkurrenz auf dem Video-Streaming-Markt ab. Letztere hätten Verluste zu verkraften, während der Streaming-Pionier mit seinem auch qualitativ hochwertigen Angebot schwarze Zahlen schreibe, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Warner Bros. Discovery.