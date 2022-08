Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

241,65 EUR +2,20% (11.08.2022, 16:11)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

247,60 USD +1,43% (11.08.2022, 15:59)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (11.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.So manch ein Marktbeobachter habe den Streaming-Pionier nach dem Crash abgeschrieben. Die Bullen hätten sich davon nicht beirren lassen und hätten die niedrigen Kurse zum Kauf genutzt. Mittlerweile notiere die Netflix-Aktie ganze 50% über ihrem Jahrestief und sei kurz davor, ein neues Kaufsignal auszulösen. Und dafür gebe es gute Gründe.So komme die Gaming-Initiative des Streaming-Riesen bei den Kunden sehr gut an. Die Netflix-Spiele seien laut der Datenanalyseplattform Apptopia bereits über 23 Mio. Mal heruntergeladen worden. Zudem sollten knapp 1,7 Mio. Netflix-User den Dienst täglich nutzen. Das entspreche zwar weniger als 1% der gesamten Netflix-Kunden, zeige jedoch zugleich, dass Gaming ein enormes Potenzial habe, zu einer wichtigen Einnahmequelle für den US-Konzern zu werden. Daher wolle Netflix nun sein Gaming-Angebot deutlich ausweiten und bis Ende des Jahres die Zahl der angebotenen Spiele von 24 auf 50 mehr als verdoppeln.Wichtig: Mit der Zeit wolle der Streaming-Gigant seine populären Games lizenzieren. "Wir sind offen für die Lizenzierung und den Zugriff auf große Spiel-IP, die die Leute erkennen werden. Und ich denke, Sie werden einiges davon im kommenden Jahr sehen", so Netflix-COO Greg Peters.Die Netflix-Bullen seien kurz davor, die untere Kante der April-Kurslücke bei 248,70 USD zu überwinden und damit ein neues starkes Kaufsignal auszulösen. Danach wäre der Weg in Richtung der 300-USD-Marke frei. Gewinne laufen lassen, rät Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2022)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: NetflixBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Netflix-Aktie: