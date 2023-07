Börsenplätze Netflix-Aktie:



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (04.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Würden Usern, die das werbefinanzierte Streaming-Angebot von Netflix nutzen würden, jetzt Verhältnisse wie im US-Privatfernsehen drohen? Wie die "Financial Times" berichte, beabsichtige Netflix seine Werbestrategie von Grund auf umzukrempeln, um finanziell das Meiste aus seinem im vergangenen Jahr gestarteten, vergünstigten Angebot herauszuholen.Nach Aussage eines namentlich nicht genannten Marketing Managers würden die pro User erzielten Umsätze (ARPU) der werbefinanzierten Angebote schon jetzt über den werbefreien Vollpreisabonnements liegen. Diese sollten in Zukunft noch deutlich gesteigert werden.Dazu solle aber nicht einfach nur mehr Werbung geschaltet werden, vor allem solle sich die Qualität der Aussendungen steigern: Einerseits solle das Targeting, also das Zielgruppenmarketing, verbessert werden. Andererseits wolle Netflix daran arbeiten, dass Usern nicht immer wieder dieselben Spots angezeigt würden. Hierzu sollten Werbeanzeigen künftig wie Serien auch fortlaufende Stories erzählen.Intern arbeite man inzwischen an einer eigenen Technologie- und Werbeplattform. Der bisherige, erst im letzten Jahr an Bord geholte Kooperationspartner Microsoft solle im kommenden Jahr wieder vor die Türe gesetzt werden. Gleichzeitig befinde man sich in Gesprächen mit potenziellen Werbepartnern.Die von Netflix geplanten Veränderungen dürften für User hinnehmbare Zumutungen bedeuten. In den werbefinanzierten Abonnements könnten Nutzer trotz mehr Werbung sogar vor Verbesserungen stehen. Eine Flucht der User sei deshalb kaum zu befürchten, während Netflix für Werbekunden zunehmend interessant werde und aus dem Werbegeschäft nachhaltig wachsende Erlöse erzielen dürfte.In die Empfehlung von DER AKTIONÄR investierte Anleger lassen ihre Gewinne mit Kursziel 500 Dollar (450 Euro) laufen, so Max Gross. Der Stopp sei erst vor Kurzem auf etwa 340 Dollar (300 Euro) nachgezogen worden. (Analyse vom 04.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link