Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (16.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Bisher sei die Bank of America-Analystin Jessica Ehrlich eher kritisch gegenüber der Netflix-Aktie eingestellt gewesen. Die Expertin habe sich jetzt jedoch überraschend umentschieden und den Streaming-Dienstleister von "Verkaufen" auf "Kaufen" heraufgestuft. Trotz des zuletzt starken Anstiegs räume sie Netflix weiteres Kurspotenzial ein.Ehrlich rechne zwar mit einem langsameren Abonnenten-Wachstum, doch Netflix habe durch die Einführung eines werbefinanzierten Abos das Potenzial, bei Umsatz und Gewinnen weiter zu wachsen. Hierbei sollte auch helfen, dass Netflix gegen das Teilen von Passwörtern vorgehe. Zudem seien durch die Zahlungen von Werbetreibenden die Einnahmeströme diversifizierter, so Ehrlich.Netflix könnte bis 2025 jährlich 719 Mio. Dollar durch Werbung innerhalb seines Basisangebots einnehmen. Ehrlich spekuliere zudem auf eine Ausweitung auf Standard- und Premium-Angebote. Diese könnten zusätzliche 627 Mio. Dollar einbringen. Das sei in der Prognose der Bank of America allerdings noch nicht enthalten.Maßnahmen gegen das Teilen von Passwörtern dürften laut Ehrlich ebenfalls dazu beitragen, neue Kundengruppen zu erschließen. Netflix selbst schätze, dass man etwa 100 Millionen potenzielle Nutzer durch die gemeinsame Nutzung von Passwörtern verliere. Aufgrund der Markenstärke sei der Konzern jedoch in der Lage, einen Teil in zahlende Kunden umzuwandeln.DER AKTIONÄR rechne ebenfalls damit, dass Netflix von der neuen Abovariante sowie den Bemühungen gegen das Passwort-Sharing profitieren werde. Anleger, die der Empfehlung im Juni gefolgt sind, liegen 75 Prozent vorne und bleiben weiterhin dabei, so Julian Weber. (Analyse vom 16.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link