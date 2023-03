Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

304,85 EUR +0,08% (01.03.2023, 09:38)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

322,13 USD -0,28% (28.02.2023, 22:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (01.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videostreaming-Riesen Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Netflix-Co-Chef Greg Peters habe die Forderung europäischer Netzbetreiber nach einer Abgabe für große Online-Dienste zurückgewiesen. Dies würde Investitionen in Inhalte senken, Internet-Verträge weniger attraktiv machen und am Ende den Verbrauchern schaden, habe Peters am Dienstag beim Mobile World Congress in Barcelona gesagt.Der frisch ernannte Co-Chef von Netflix habe auch betont, die Kosten der Netzbetreiber seien ungeachtet des stark gestiegenen Datenvolumens in den vergangenen Jahren gleich geblieben.Europäische Netzbetreiber wollen schon seit Jahren Plattformen mit hohem Datendurchsatz zur Kasse bitten, so Schlegel. Der jüngste Start von EU-Konsultationen zu dem Thema gebe der Telekom-Branche Hoffnung, ans Ziel zu kommen. In Barcelona habe es geheißen, die fünf größten Online-Dienste hätten rund 55 Prozent des Datenverkehrs verursacht. Das koste europäische Netzbetreiber etwa 15 Mrd. Dollar jährlich.Peters habe im Gegenzug betont, Netflix habe durch die Weiterentwicklung von Streaming-Technologien die Übermittlung seiner Serien und Filme effizienter gemacht. So habe man 2020 bei gleicher Bildqualität nur den halben Datendurchsatz wie 2015 gebraucht. Auch gewähre Netflix Telekom-Firmen kostenlos Zugang zum eigenen Netzwerk, in das man mehr als eine Milliarde Dollar gesteckt habe.Netflix habe in den vergangenen Monaten ordentlich Boden gut machen können. Seit der Empfehlung des AKTIONÄR im Juni vergangenen Jahres notiere der Titel derzeit 80 Prozent im Plus. Zuletzt hätten aber nach der Ankündigung niedrigerer Abopreise Gewinnmitnahmen eingesetzt. Nun gelte es die 90-Tage-Linie zu verteidigen. Auch wenn es immer wieder Störfeuer gebe, mittelfristig würden die Aussichten stimmen.Anleger bleiben mit einem Stopp bei 250,00 Euro investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)