Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Kurzfristig bleibe die Aktie von Netflix unter Druck und habe am Dienstag erneut kräftige Verluste von über fünf Prozent eingefahren. Vorbörslich liege das Streaming-Papier zwar leicht im Plus - aber das würden auch die Nasdaq-Futures tun. Das Management bemühe sich unterdessen am Markt die mittel- bis langfristigen Chancen zu vermitteln - und die würden attraktiv bleiben.Gegenüber Bloomberg habe der Netflix-Vize-Präsident für Asien, Tony Zameczkowski, verraten, dass man in der Region das Wachstum beibehalten und weiterhin Abonnenten hinzugewinnen dürfte. Dies sei laut Zameczkowski auch angesichts der zusammengestrichenen Ausgaben für lokale Film- oder Serienproduktionen so."Die Entwicklung in Asien ist dabei ein großartiger Indikator für andere Märkte in der Welt", habe Zameczkowski gesagt. "Es gibt Ähnlichkeiten zwischen Emerging Markets in Asien mit denen in Afrika oder Lateinamerika. Die dort gewonnenen Erkenntnisse können in diesen Regionen leicht übernommen werden."Im asiatischen Raum setze Netflix beispielsweise auf ein günstigeres Abo-Angebot, dass nur auf Smartphones und Tablets das Streaming erlaube. Gleichzeitig suche der Konzern Partnerschaften mit Zahlungsdienstleistern oder Telekomanbietern, um die Abrechnung auch in Ländern zu ermöglichen, in denen die Zahlung mit Kreditkarten kaum verbreitet sei.Der asiatisch-pazifische Raum mache bei Netflix aktuell zwar nur 15 Prozent der 222 Millionen Abonnenten aus - aber es sei die einzige Region gewesen, in der im verheerenden Q1 neue Nutzer hinzugewonnen worden seien. Allerdings verliere das Wachstum auch hier an Fahrt, wie eine Grafik von Bloomberg deutlich aufzeige.Asien sei ein klarer Lichtblick für Netflix. Allerdings seien die durchschnittlichen Umsätze pro Nutzer geringer, die Konkurrenz schlafe auch dort nicht und es bleibe fraglich, ob der Wachstumstrend sich nicht noch weiter abschwäche. Eine Trendwende bei der Netflix-Aktie sei allein mit Erfolgen in Asien daher nicht zu schaffen. Vielmehr müsse auf den gesättigten westlichen Märkten der Abonnentenschwund abgestellt und das angekündigte Werbe-Abo ein Erfolg werden, um das Streaming-Papier wieder merklich nach oben zu treiben."Der Aktionär" meint: Das Potenzial hierfür ist da, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 29.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link