Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (19.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Netflix habe am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das vergangene Quartal präsentiert und dabei die Erwartungen übertreffen können. Insbesondere die Entwicklung der Kundenzahl sei enorm stark gewesen. Anleger würden dies mit einem deutlichen nachbörslichen Kurssprung von fast 13 Prozent auf 390,61 Dollar honorieren.Netflix fühle sich nach dem erfolgreichen Vorgehen gegen Passwort-Trittbrettfahrer so sicher, dass der Dienst sich Preiserhöhungen erlaube. Zunächst würden einige Abo-Varianten in den USA, Frankreich und Großbritannien teurer. Für die Zuversicht sorge der kräftige Schub im vergangenen Quartal: Das Vorgehen gegen das Teilen von Zugangsdaten und das günstigere Abo mit Werbeanzeigen hätten die Kundenzahl um 8,76 Millionen steigen lassen.Netflix gehe seit dem Sommer unter anderem auch in Deutschland dagegen vor, dass Nutzer einen Account über einen Haushalt hinaus teilen würden. Dafür werde zusätzliches Geld fällig - entweder würden die Mitbenutzer für ein eigenes Konto zahlen, oder der bisherige Account-Inhaber füge sie für 4,99 Euro im Monat als Zusatzmitglied hinzu. So viel koste in Deutschland auch das günstigste Abo mit Werbeanzeigen.Nach früheren Berechnungen von Netflix hätten rund 100 Millionen das Passwort aus einem anderen Haushalt genutzt. Das Vorgehen gegen das Teilen der Accounts sei mit Risiko verbunden: Verärgerte Nutzer könnten auch lieber zu einem der vielen Streaming-Dienste der Konkurrenz wechseln. Netflix setze jedoch darauf, dass das Angebot an Serien und Filmen so attraktiv sei, dass die Leute lieber mehr bezahlen würden. Diese Rechnung scheine trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds in vielen Ländern aufzugehen. Netflix sei nun zum Quartalsende auf 247,15 Millionen zahlende Kunden gekommen.Für das vergangene Quartal habe Netflix selbst ein Plus von rund sechs Millionen Abonnenten in Aussicht gestellt - ähnlich wie im Vierteljahr davor. Das günstigere Abo mit Werbung spiele hier eine wichtige Rolle: In den Ländern, wo es verfügbar sei, würden sich 30 Prozent der Neukunden dafür entscheiden. Insgesamt sei die Zahl der Kunden mit Werbe-Abo binnen drei Monaten um 70 Prozent gestiegen. Für das laufende Vierteljahr rechne Netflix nun mit einem Kunden-Zufluss in der Größenordnung des dritten Quartals.Der Netflix-Umsatz sei im Jahresvergleich um acht Prozent auf 8,54 Milliarden Dollar gestiegen, wie Netflix am Mittwoch mitgeteilt habe. Der Gewinn sei um rund ein Fünftel auf rund 1,68 Milliarden Dollar gewachsen.Mit dem nachbörslichen Kurssprung habe die Aktie von Netflix die wichtige 200-Tage-Linie direkt zurückerobert. Damit dürfte die jüngste Konsolidierung abgeschlossen sein."Der Aktionär" bleibt ganz klar zuversichtlich. Anleger, die seit der Empfehlung im vergangenen Jahr dabei seien, lägen bereits mehr als 100 Prozent in Front. Gewinne mit einem Stopp bei 306,00 Euro laufen lassen, rät Marion Schlegel. Auch Neueinsteiger könnten noch zugreifen. (Analyse vom 19.10.2023)Mit Material von dpa-AFX