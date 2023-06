Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (13.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) auf 450 Euro.Seit Wochen kenne die Netflix-Aktie quasi nur noch den Weg nach oben. Erste positive Daten zum Verbot des Passwort-Sharings würden aktuell für weiteren Schwung sorgen.Nun habe die Bank of America deshalb das Kursziel für den Streaming-Anbieter noch einmal deutlich nach oben geschraubt und der Aktie ein neues Jahreshoch beschert. Die jüngsten Daten würden darauf hinweisen, dass das Vorgehen von Netflix gegen das Teilen von Passwörtern erfolgreicher sei als gedacht, so Analystin Jessica Reif Ehrlich. Die gestiegene Zahl neuer Abonnenten sei der Grund für ihr neues Kursziel, das sie von 410 auf 490 Dollar angehoben habe. Die Einstufung laute weiterhin "buy". Sie sei zudem der Ansicht, dass das Verbot von Passwort-Sharing und die Chancen eines werbefinanzierten Video-on-Demand-Modells eng miteinander verbunden seien.Am vergangenen Freitag habe der Datendienstleister Antenna Daten veröffentlicht, nach denen die Zahl der Neuanmeldungen in den USA in den ersten sechs Tagen nach dem Schritt massiv angestiegen sei. Im Schnitt hätten sich pro Tag 73.000 Neukunden registriert, was ein Plus von 102 Prozent zum Durchschnitt der vorherigen 60 Tage bedeute. Alleine am 26. und 27. Mai, also den beiden Tagen nach dem Ende des Passwort-Sharings, habe Netflix laut Antenna jeweils fast 100.000 Abonnenten dazugewonnen.Zwar habe der Datendienstleister auch eine erhöhte Abmeldequote registriert, jedoch übersteige die Zahl der Neukunden diese deutlich. Das Verhältnis von Sign-ups zu Kündigungen seit dem 23. Mai liege bei plus 25,6 Prozent."Der Aktionär" setzt deshalb weiter auf steigende Kurse und hat sein Kursziel auf 450 Euro angehoben und den Stopp auf 306 Euro nachgezogen, so Maximilian Völkl "Der Aktionär" zur Netflix-Aktie. (Analyse vom 13.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.