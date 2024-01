Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Netflix.



Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

500,90 EUR +0,04% (25.01.2024, 09:44)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

544,87 USD +10,70% (24.01.2024)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN: 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (25.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN: 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Der Streaminganbieter Netflix habe am Dienstagabend bei seiner Ergebnisveröffentlichung überzeugen können. Dementsprechend kräftig sei es bei der Aktie am Mittwoch nach oben gegangen. Mit einem Plus von fast elf Prozent sei Netflix der beste Wert des Tages im NASDAQ 100 gewesen. Einige Analysten hätten ihre Kursziele kräftig erhöht.Überzeugende Geschäftszahlen und ein starkes Kundenwachstum im zurückliegenden Quartal hätten der Aktie von Netflix ordentlich Unterstützung verliehen. Das Papier habe am Mittwoch mit 562,50 Dollar den höchsten Stand seit Anfang 2022 erreicht. Das extrem hohe Niveau habe die Aktie zwar nicht ganz halten können. Sie sei aber dennoch mit einem satten Plus von 10,7 Prozent auf 544,87 Dollar aus dem Handel gegangen.Nun hätten auch die ersten Analysten bereits ihre Kursziele nach oben geschraubt. Die US-Bank J.P. Morgan beispielsweise habe das Kursziel gleich um 100 Dollar auf 610 Dollar nach oben geschraubt. Das Votum laute weiterhin "overweight". Der Streaming-Anbieter habe im vergangenen Jahr einen starken Schlussspurt hingelegt, so Analyst Douglas Anmuth in seiner neuesten Studie. Er habe insbesondere die Größe des Unternehmens hervorgehoben, die es ihm erlaube, mehr in Inhalte, Anzeigen und Spiele zu investieren. Den Einstieg in die TV-Liveberichterstattung im US-Wrestling habe er als weiteren Schritt in Richtung weltweites Fernsehen gelobt.Auch die DZ BANK werde deutlich optimistischer. Sie habe Neflix nach den Zahlen von "halten" auf "kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 495 auf 600 Dollar erhöht. Analyst Markus Leistner hebe vor allem den starken Zuwachs bei den Abonnenten auf mehr als 13 Millionen positiv hervor."Der Aktionär" habe die Aktie von Netflix im Juni 2022 bei 169,51 Euro zum Kauf empfohlen. Auf Tradegate sei das Papier am Mittwoch bei 500,70 Euro aus dem Handel gegangen - das entspreche einem Plus von 195 Prozent seit der Empfehlung. Bei Netflix stünden die Ampeln weiter auf Grün, auch charttechnisch befinde sich die Aktie weiter im Aufwärtstrend.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Netflix-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 25.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: