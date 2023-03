Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

305,55 EUR 0,00% (27.03.2023, 17:46)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

331,805 USD +1,04% (27.03.2023, 17:32)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (27.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videostreaming-Riesen Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Drei große Management-Initiativen - namentlich das Werbe-Abonnement, die Passwort-Maßnahmen und die Gaming-Bemühungen - hätten die Netflix-Aktie wieder kräftig aufgepäppelt. Im Februar und März habe das Aufwärtsmomentum aber etwas an Fahrt verloren. Doch Ende vergangener Woche hätten die Papiere des Streaming-Konzerns dann von Analystenseite Unterstützung erhalten.Denn die Analysten der Bank of America hätten am Freitag ihre Kaufempfehlung und ihr Kursziel von 410 Dollar für die Netflix-Aktien bestätigt. Ausgehend vom Freitagsschlusskurs bei 328,39 Dollar entspreche dies einem Ertragspotenzial von rund 25 Prozent.Spannend sei dabei der Grund, weshalb die Analystin Jessica Reif Ehrlich ein Update zur Netflix-Aktie verfasst habe: Laut aktuellen Datensätzen dürfte der Streaming-Anbieter mit über 500.000 deutlich mehr Abonnenten in Nordamerika hinzugewinnen, als die 100.000, welche der Konsens aktuell noch erwarte, so die Expertin.Den Auslöser dafür sehe die BofA in den Maßnahmen gegen das Teilen von Passwörtern, welche bereits erfolgreich in Kanada eingeführt worden seien. Dies lasse natürlich auch positive Rückschlüsse auf den wichtigen US-Markt zu, wo die Maßnahmen erst noch eingeführt werden sollten. Zuerst getestet in Lateinamerika, habe Netflix die Änderungen bisher in Portugal, Spanien und Neuseeland eingeführt.Netflix sei nach der gesunden Konsolidierung wieder auf dem Weg nach oben und die drei großen Initiativen würden der Aktie noch reichlich Spielraum geben.DER AKTIONÄR rät, die Gewinne seit Empfehlung in Höhe von rund 80 Prozent laufen zu lassen und belässt das Kursziel bei 390 Euro, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 27.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link