Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit Netflix, ASML und Snap würden in dieser Woche gleich drei Firmen einen Einblick in ihre Bücher geben, die allesamt das Zeug dazu hätten, die Stimmung für den ganzen Sub-Sektor zu prägen. "Der Aktionär" gebe einen kurzen Überblick, was für Anleger wichtig werde und was die Analysten von den Quartalszahlen erwarten würden.Netflix habe im vergangenen Quartal einen Nettoverlust von 200.000 Abonnenten veröffentlicht und daraufhin brutale Kursverluste eingefahren. Dem Abonnentenschwund wolle der Streamingdienst mit einem anhaltend starken Wachstum auf den asiatischen Märkten sowie der Einführung eines werbeunterstützten Angebots begegnen.Auf Finanzseite würden die Analysten einen Umsatz von 8,04 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 2,96 Dollar erwarten. Verpasste oder deutlich übertroffene Erwartungen seien darüber hinaus dazu in der Lage, die Stimmung des gesamten Streaming-Sektors zu beeinflussen - also bei Comcast, Walt Disney oder Roku. Am Dienstag würden hier die Anleger mehr wissen.Am Mittwoch folge dann ASML. Der Hersteller von Lithografie-Anlagen habe in den vergangenen Quartalen massiv von den wachsenden Investitionen in zusätzliche Fertigungskapazitäten bei den knappen Halbleitern profitiert.Analysten würden Umsätze in Höhe von 5,41 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 3,55 Dollar erwarten.Am Donnerstag dürften dann die Quartalszahlen von Snap einen guten Einblick auf die Online-Werbebranche geben. Bereits im vorangegangen Quartal habe die Foto-Messaging-Plattform mit einem schwachen Ausblick aufgrund der steigenden Inflation und der damit einhergehenden wirtschaftlichen Unsicherheiten ein Branchen-Beben ausgelöst. Falls Snap nun wieder enttäusche und tatsächliche Hinweise liefere, dass sich die Werbekunden bereits zurückziehen würden, dann dürften Alphabet, Facebook und Co erneut unter Druck geraten. Analysten würden von Snap Umsätze in Höhe von 1,14 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 3,55 Dollar erwarten. Unter dem Strich werde nach dem kleinen Nettogewinn im Vorquartal wieder mit einem Verlust je Aktie von 0,03 Dollar gerechnet.Keiner der drei genannten Aktien ist eine laufende Empfehlung des "Aktionär". Die Probleme seien zu offensichtlich, die Abwärtstrends der jeweiligen Aktien zu deutlich. Im Auge behalten sollten Anleger die Quartalsveröffentlichungen dennoch, da sie durchaus das Zeug haben, das Sentiment für eine gesamte Branche zu prägen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 18.07.2022)