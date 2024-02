Kursziel

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 576,00 Neutral Seaport Research David Joyce 30.01.2024 660,00 Buy Argus Research - 26.01.2024 525,00 Hold Deutsche Bank Research Bryan Kraft 24.01.2024 600,00 Kaufen DZ BANK Markus Leistner 24.01.2024 610,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 24.01.2024 490,00 Market perform Sanford C. Bernstein & Co Laurent Yoon 24.01.2024 570,00 Buy UBS John Hodulik 24.01.2024 600,00 Overweight Morgan Stanley - 24.01.2024 650,00 Buy BofA Securities - 24.01.2024 700,00 Buy Pivotal Research - 24.01.2024 610,00 Buy Redburn Atlantic - 24.01.2024 475,00 Equal weight Barclays Kannan Venkateshwar 24.01.2024 600,00 Outperform Robert W. Baird - 24.01.2024 625,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 24.01.2024 600,00 Buy Guggenheim Securities - 24.01.2024 650,00 Overweight Wells Fargo Advisors - 24.01.2024 615,00 Outperform Oppenheimer - 24.01.2024 600,00 Outperform TD Cowen - 24.01.2024 565,00 Neutral Goldman Sachs - 24.01.2024 580,00 Overweight KeyBanc Capital Markets - 24.01.2024 550,00 Neutral Piper Sandler Matt Farrell 24.01.2024 600,00 Outperform Evercore ISI - 24.01.2024 638,00 Outperform BMO Capital Markets - 24.01.2024 615,00 Outperform Wedbush Securities - 24.01.2024 595,00 Outperform Macquarie Research Tim Nollen 24.01.2024 585,00 Buy Loop Capital - 24.01.2024 580,00 Buy Jefferies & Co - 24.01.2024



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (02.02.2024/ac/a/n)







Netflix Inc. hat am 23.01.2024 die Zahlen für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 23. Januar zu entnehmen ist, habe Netflix mit einem Zuwachs von über 13 Millionen Kunden im vergangenen Quartal die Erwartungen weit übertroffen. Der Streaming-Marktführer komme nun auf rund 260,3 Millionen zahlende Kundenhaushalte. Das ungebrochen rasante Wachstum könnte den Druck auf kleinere Streaming-Rivalen noch weiter verstärken.Netflix habe in den vergangenen Monaten bei Trittbrettfahrern durchgegriffen, die auf den Dienst mit Passwörtern von Freunden oder Familienmitgliedern zugegriffen hätten, mit denen sie nicht in einem Haushalt wohnen würden. Die Zahlen würden zeigen, dass die Rechnung von Netflix aufging und viele der betroffenen Nutzer dem Dienst treu bleiben würden, auch wenn es Geld koste. Inmitten des Vorgehens gegen das Teilen von Passwörtern sei die Popularität der günstigsten Abo-Version mit Werbung gestiegen.Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 12,5 Prozent auf 8,83 Milliarden Dollar gestiegen (8,14 Mrd. Euro). Auch das habe über den Erwartungen der Analysten gelegen. Der Gewinn habe bei 938 Millionen Dollar nach 55 Millionen Dollar im Vorjahresquartal gelegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, haben die Analysten von Pivotal Research den Titel in einer Aktienanalyse vom 24.01.2024 weiterhin mit "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde von 600,00 auf 700,00 USD erhöht. Netflix habe wieder einmal ein solides Quartal abgeliefert, in dem fast alle Kennzahlen über den Erwartungen gelegen hätten. Die bezahlten Nettozugänge im vierten Quartal hätten deutlich über den Markterwartungen gelegen, während das Unternehmen seine Prognose für die operative Marge 2024 auf 24% angehoben habe.Aufgrund der starken Trends erwarte das Management auch für 2024 ein "gesundes zweistelliges" Umsatzwachstum. Zusätzlich zu der Gewinnankündigung habe Netflix eine Partnerschaft mit WWE (WWE) bekannt gegeben, die es Netflix ermögliche, Raw ab Januar 2025 live auf der Plattform zu streamen, so Piper. Während sich die Dynamik bis zu einem gewissen Grad zu entwickeln scheine, seien die Analysten der Ansicht, dass sich die Werbebranche weiterhin im Investitionsmodus befinde und 2024 keinen wesentlichen Beitrag zum Umsatz leisten werde.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Netflix-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Netflix-Aktie auf einen Blick: