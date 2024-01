Kursziel

Netflix-Aktie

(USD) Rating

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 425,00 Sell Benchmark Company Matthew Harrigan 19.01.2024 535,00 Buy Loop Capital - 19.01.2024 560,00 Buy UBS John Hodulik 18.01.2024 541,00 Buy Seaport Research - 18.01.2024 475,00 Neutral Piper Sandler Matt Farrell 18.01.2024 545,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Justin Patterson 17.01.2024 585,00 Buy BofA Securities - 17.01.2024 600,00 Outperform Oppenheimer - 12.01.2024 565,00 Outperform TD Cowen - 09.01.2024 500,00 Neutral Citigroup - 08.01.2024 566,00 Outperform BMO Capital Markets - 08.01.2024 575,00 Buy Argus Research - 04.01.2024 510,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 03.01.2024 390,00 Market perform Sanford C. Bernstein & Co Mark Shmulik 03.01.2024 495,00 Halten DZ BANK Markus Leistner 21.12.2023 - Outperform Wedbush Securities - 21.12.2023 550,00 Overweight Morgan Stanley - 18.12.2023

Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

446,55 EUR +0,74% (22.01.2024, 17:26)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

485,32 USD +0,49% (22.01.2024, 17:16)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt.







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 600,00 oder 390,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. wird am 23.01.2024 die Zahlen für das vierte Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, haben die Analysten von Oppenheimer den Titel in einer Aktienanalyse vom 12.01.2024 weiterhin mit "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 475,00 auf 600,00 USD erhöht. Der President of Advertising von Netflix habe am Mittwoch bekannt gegeben, dass die MAUs bei über 23 Mio. lägen, im Vergleich zu 15 Mio. im November und 5 Mio. im Mai, was auf eine Beschleunigung der Werbeabonnenten und darauf hindeute, dass die Nettozuwächse in Q4 über den Prognosen und den Schätzungen der Straße lägen. Oppenheimer glaube, dass das Tempo der Beschleunigung viel Raum für das Abonnentenwachstum im Jahr 2024 lasse.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Bernstein Research. Analyst Mark Shmulik hat sie in einer Aktienanalyse vom 03.01.2024 weiterhin mit dem Votum "market perform" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 390,00 USD belassen. Nach einem sehr schwierigen Vorjahr hätten Wachstumstitel etwa aus der Internetbranche 2023 mit überdurchschnittlichen Gewinnen ein Comeback gefeiert, so der Analyst im Rück- und Ausblick. Unter den großen drei Vertretern hätten Meta und Amazon im Vergleich zur Alphabet-Tochter Google 2024 die besseren Aussichten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Netflix-Aktie?Börsenplätze Netflix-Aktie: