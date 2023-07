Kursziel

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 370,00 Neutral Credit Suisse Douglas Mitchelson 24.07.2023 500,00 Outperform Robert W. Baird - 24.07.2023 525,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 20.07.2023 485,00 Buy Deutsche Bank Bryan Kraft 20.07.2023 505,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 20.07.2023 400,00 Neutral Goldman Sachs Eric Sheridan 20.07.2023 525,00 Buy UBS John Hodulik 20.07.2023 525,00 Buy BofA Securities Jessica Reif Ehrlich 20.07.2023 515,00 Outperform TD Cowen John Blackledge 20.07.2023 500,00 Overweight Wells Fargo Advisors Steven Cahall 20.07.2023 525,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 20.07.2023 515,00 Outperform Oppenheimer - 20.07.2023 550,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 20.07.2023 - Sector weight KeyBanc Justin Patterson 20.07.2023 600,00 Buy Pivotal Research - 20.07.2023 500,00 Outperform Wolfe Research - 20.07.2023 440,00 Neutral Piper Sandler Thomas Champion 20.07.2023

US64110L1061



552484



NFC



NFLX



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (28.07.2023/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 600,00 oder 370,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. hat am 19.07.2023 die Zahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 19. Juli zu entnehmen ist, seien die Abonnenten-Zahlen bei Netflix nach Beginn des breiten Vorgehens gegen das Teilen von Passwörtern deutlich gestiegen. Der Videostreaming-Riese habe im zweiten Quartal 5,9 Millionen Kunden hinzugewonnen.Netflix gehe seit einigen Wochen unter anderem in Deutschland dagegen vor, dass Nutzer einen Account über einen Haushalt hinaus teilen würden. Dafür werde nun zusätzliches Geld fällig. Netflix setze darauf, dass betroffene Nutzer lieber zahlen würden, statt den Dienst zu kündigen. Netflix habe nun insgesamt 238,4 Millionen zahlende Kunden. Diese Rechnung scheine soweit aufzugehen. Der Umsatz sei nun in jeder Region höher als vor Beginn des Vorgehens gegen Passwort-Trittbrettfahrer.Insgesamt habe der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,7 Prozent auf knapp 8,2 Milliarden Dollar (rund 7,3 Mrd. Euro) zugelegt. Unterm Strich habe es einen Gewinn von 1,49 Milliarden Dollar nach schwarzen Zahlen von 1,44 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor gegeben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, haben die Analysten von Pivotal Research, den Titel in einer Aktienanalyse vom 20.07.2023 weiterhin mit "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde von 535,00 auf 600,00 USD erhöht. Das Unternehmen habe starke Q2-Ergebnisse und Q3-Prognosen mit neuen Nettoabonnenten gemeldet, die "dramatisch besser" als die Konsenserwartungen gewesen seien. Die wichtigste Erkenntnis aus den Q2-Ergebnissen sei, dass Netflix's Passwort-Sharing Monetarisierungsbemühungen einen fulminanten Start hingelegt hätten, mit dem, was eine signifikante Startbahn für Wachstum zu sein scheine in Bezug auf die Abonnenten und den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer Wachstum.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Netflix-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Netflix-Aktie auf einen Blick: