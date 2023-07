Kursziel

Netflix-Aktie

(USD) Rating

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 293,00 Sell Benchmark - 18.07.2023 500,00 Overweight Wells Fargo Advisors Steven Cahall 18.07.2023 520,00 Buy Jefferies Andrew Uerkwitz 18.07.2023 475,00 Buy Deutsche Bank Bryan Kraft 17.07.2023 425,00 Hold Loop Capital Alan Gould 17.07.2023 370,00 Neutral Credit Suisse Douglas Mitchelson 14.07.2023 495,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 13.07.2023 525,00 Buy UBS John Hodulik 11.07.2023 400,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 11.07.2023 450,00 Equal weight Morgan Stanley - 10.07.2023 400,00 Neutral Goldman Sachs Eric Sheridan 04.07.2023 500,00 Buy Citigroup Jason Bazinet 29.06.2023 500,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 28.06.2023 500,00 Outperform TD Cowen John Blackledge 15.06.2023 485,00 Outperform Wolfe Research Peter Supino 15.06.2023 375,00 Equal Weight Barclays Kannan Venkateshwar 14.06.2023 490,00 Buy BofA Securities Jessica Reif Ehrlich 13.06.2023 500,00 Buy Guggenheim Securities - 13.06.2023 535,00 Buy Pivotal Research Jeffrey Wlodarczak 09.06.2023 410,00 Outperform Wedbush Securities - 24.05.2023

Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

407,00 EUR +1,71% (18.07.2023, 17:40)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

456,49 USD +1,43% (18.07.2023, 17:27)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (18.07.2023/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 535,00 oder 293,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. wird am 19.07.2023 die Zahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Jeffrey Wlodarczak, Analyst von Pivotal Research, den Titel in einer Aktienanalyse vom 09.06.2023 weiterhin mit "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde von 425,00 auf 535,00 USD erhöht. Netflix stelle eine "einzigartige Tech-Wachstumsstory" dar, da das Unternehmen gut positioniert sei, um ein solides Abonnenten- und Free-Cash-Flow-Wachstum zu generieren, selbst in einem potenziell rezessiven globalen Umfeld, und zwar durch eine bessere Monetarisierung der rund 100 Millionen Haushalte, die den Dienst derzeit außerhalb der zahlenden Haushalte aufgrund der gemeinsamen Nutzung von Passwörtern nutzen würden. Der Analyst sei der Meinung, dass dies durch die Vorteile des werbefinanzierten Netflix-Angebots für Abonnenten und die Monetarisierung der Abonnenten noch verstärkt werden sollte.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Benchmark. Die Analysten haben sie in einer Aktienanalyse vom 18.07.2023 weiterhin mit dem Votum "sell" eingestuft. Das Kursziel wurde von 250,00 auf 293,00 USD angehoben. Da die Aktie nun 36% bzw. 27% über ihrem gleitenden 200-Tage- bzw. 50-Tage-Durchschnitt notiere, "erkennt der Markt die Vorteile von Netflix bei der Bewältigung der beiden WGA/SAG-Streiks", so die Analysten.Während die Vorteile von Netflix in Bezug auf den Bestand an neuen Inhalten und die bedeutendere Produktion in Übersee nicht von der Arbeitsniederlegung in den USA abhängen würden, sei es "denkbar, dass das Wachstum im Jahr 2024 durch anhaltende Streiks gedämpft werden könnte". Das erhöhte Kursziel sei "fast ausschließlich darauf zurückzuführen, dass Benchmark den fairen Wert einer Prognose erkenne, die sich bis 2033 erstrecke, im Gegensatz zu der verkürzten Alternative für 2027, die das Unternehmen zuvor angewandt habe.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Netflix-Aktie auf einen Blick: