Kursziel

Netflix-Aktie

(USD) Rating

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 390,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 29.01.2023 388,00 Accumulate Phillip Securities Jonathan Woo 26.01.2023 390,00 Buy Argus Research Joseph Bonner 23.01.2023 395,00 Buy Citigroup Jason Bazinet 22.01.2023 375,00 Buy Guggenheim Securities Michael Morris 20.01.2023 291,00 Neutral Credit Suisse Douglas Mitchelson 20.01.2023 230,00 Sell Goldman Sachs Eric Sheridan 20.01.2023 400,00 Overweight Wells Fargo Advisors Steven Cahall 20.01.2023 440,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 20.01.2023 350,00 Equal weight Morgan Stanley Benjamin Swinburne 20.01.2023 325,00 Neutral Robert W. Baird William Power 20.01.2023 400,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 20.01.2023 400,00 Buy Deutsche Bank Bryan Kraft 20.01.2023 325,00 Neutral Piper Sandler Thomas Champion 20.01.2023 250,00 Sell Benchmark Company Matthew Harrigan 20.01.2023 417,00 Outperform Wolfe Research Peter Supino 20.01.2023 250,00 Equal Weight Barclays Kannan Venkateshwar 20.01.2023 400,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 20.01.2023 339,00 Hold Truist Matthew Thornton 19.01.2023 400,00 Buy Jefferies Andrew Uerkwitz 19.01.2023

Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

324,55 EUR -0,32% (31.01.2023, 08:01)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

353,11 USD (30.01.2023)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (31.01.2023/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 440,00 oder 230,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. hat am 19.01.2023 die Zahlen für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 19. Januar zu entnehmen ist, habe der Streaming-Riese nach einem überraschend starken Schlussquartal einen Wechsel an der Führungsspitze vollzogen. Firmengründer und Co-Vorstandschef Reed Hastings trete nach mehr als zwei Jahrzehnten vom Top-Management zurück. Als Nachfolger habe Netlix Greg Peters befördert, der bislang im Vorstand das Tagesgeschäft verantwortet habe, an die Vorstands-Doppelspitze mit Ted Sarandos. Hastings dürfte als geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrats, der dem Vorstand übergeordnet sei, aber wesentlichen Einfluss behalten.Netflix habe aber auch einen gelungenen Jahresabschluss verkündet. In den drei Monaten bis Ende Dezember habe der Streaming-Service unterm Strich 7,66 Millionen neue Kunden hinzugewonnen - Analysten hätten im Schnitt lediglich mit 4,5 Millionen gerechnet. Insgesamt habe es Netflix zum Jahresende auf 230,75 Millionen Nutzerkonten gebracht. "2022 war ein schwieriges Jahr mit einem holprigen Start, aber einem glänzenderen Abschluss", habe das Unternehmen im Geschäftsbericht mit Blick auf die schwache erste Jahreshälfte erklärt. Die Erlöse seien im vierten Quartal um rund zwei Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar gewachsen. Der Nettogewinn sei jedoch von 607 Millionen auf 55 Millionen Dollar eingebrochen. Dennoch hätten die Zahlen insgesamt die Markterwartungen übertroffen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat John Blackledge, Analyst von Cowen and Company, den Titel in einer Aktienanalyse vom 20.01.2023 weiterhin mit "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 405,00 auf 440,00 USD erhöht. Der Analyst habe seine Schätzungen und sein Kursziel angehoben, da die Einführung des Ad-Tiers einen soliden Start hingelegt habe und die Paid-Sharing-Initiative gegen Ende des ersten Quartals 2023 starte.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Netflix-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Netflix-Aktie auf einen Blick: