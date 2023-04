Kursziel

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 331,00 Neutral Credit Suisse Douglas Mitchelson 17.04.2023 333,00 Neutral New Street Research Dan Salmon 17.04.2023 350,00 Neutral UBS - 14.04.2023 400,00 Buy Citigroup - 12.04.2023 325,00 Neutral Piper Sandler - 12.04.2023 390,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 11.04.2023 415,00 Buy Jefferies Andrew Uerkwitz 06.04.2023 400,00 Overweight Wells Fargo Advisors - 29.03.2023 415,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 15.03.2023 - Buy Guggenheim Securities Michael Morris 23.02.2023

Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

303,95 EUR -1,30% (17.04.2023, 16:42)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

333,65 USD -1,47% (17.04.2023, 16:31)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (17.04.2023/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 415,00 oder 325,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. wird am 18.04.2023 die Zahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Andrew Uerkwitz, Analyst von Jefferies, den Titel in einer Aktienanalyse vom 06.04.2023 weiterhin mit "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde von 425,00 auf 415,00 USD gesenkt. Wichtiger als das Zahlenwerk selbst dürfte das Vorankommen beim werbefinanzierten Streaming (AVOD, Advertising-Video-on-Demand) sein, so der Analyst. Das Bezahlmodell treibe der Streamingdienst derzeit in vier Ländern voran, und die Haltung der Konsumenten dazu dürfte spannend werden.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Piper Sandler. Die Analysten haben sie in einer Aktienanalyse vom 12.04.2023 weiterhin mit dem Votum "neutral" eingestuft. Das Kursziel lautet 325,00 USD. Piper Sandler sehe das Aktien-Setup als "gemischt" an. Die US-Serie "Wednesday" sei im vierten Quartal ein großer Erfolg gewesen, aber im ersten Quartal habe es weniger Hits gegeben und Pipers Netflix Navigator deute auf ein schwächeres Ergebnis bei den Nettozugängen im ersten Quartal hin. Während das Werbeangebot des Unternehmens vielversprechend aussehe, könnte die Nachfrage der Werbetreibenden die der Nutzer des Werbeangebots übersteigen, so Piper.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Netflix-Aktie?