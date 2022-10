Kursziel

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 375,00 Buy Pivotal Research Jeffrey Wlodarczak 26.10.2022 330,00 Outperform Daiwa Capital Markets Satoshi Tanaka 25.10.2022 330,00 Outperform KGI Securities Jackson Chiang 19.10.2022 300,00 Equal-weight Wells Fargo Advisors Steven Cahall 19.10.2022 275,00 Neutral Robert W. Baird William Power 19.10.2022 325,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 19.10.2022 162,00 Sell Benchmark Company Matthew Harrigan 19.10.2022 - Sector weight KeyBanc Capital Markets Justin Patterson 19.10.2022 340,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 19.09.2022 365,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 19.09.2022 285,00 Neutral Macquarie Research Tim Nollen 19.09.2022 270,00 Neutral Piper Sandler Thomas Champion 19.10.2022 250,00 Neutral UBS John Hodulik 19.10.2022 350,00 Buy Deutsche Bank Bryan Kraft 19.10.2022 330,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 19.10.2022 250,00 Hold Jefferies Andrew Uerkwitz 19.10.2022 271,00 Neutral Credit Suisse Douglas Mitchelson 19.10.2022 235,00 Equal Weight Barclays Kannan Venkateshwar 19.10.2022



Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

301,85 EUR +1,89% (27.10.2022, 16:54)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

300,69 USD +0,69% (27.10.2022, 16:41)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (27.10.2022/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 375,00 oder 162,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. hat am 18.10.2022 die Zahlen für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 18. Oktober zu entnehmen ist, habe Netflix im dritten Quartal dank erfolgreicher Serien wie "Stranger Things" und "Dahmer: Monster" wesentlich besser abgeschnitten als erwartet. Im Vierteljahr bis Ende September habe der Streaming-Riese unter dem Strich 2,4 Millionen neue Bezahlabos verzeichnet. Damit habe Netflix im Jahresvergleich ein Nutzerwachstum von 4,5 Prozent erreicht und sowohl die eigene Prognose von 1,0 Millionen Neukunden als auch die des Finanzmarkts deutlich übertroffen.Zum Quartalsende habe Netflix es auf weltweit insgesamt gut 223 Millionen Nutzerkonten gebracht. Das Unternehmen gehe davon aus, bis zum Jahreswechsel weitere 4,5 Millionen Kunden hinzuzugewinnen. Damit habe Netflix den Negativtrend der ersten sechs Monate 2022 zunächst gestoppt, als die Nutzerzahlen zwei Quartale nacheinander gesunken seien. An das Wachstum vergangener Zeiten komme der unter starkem Konkurrenzdruck von Rivalen wie Disney und HBO stehende Streaming-Anbieter aber noch nicht wieder heran - im Schlussquartal 2021 etwa habe Netflix 8,3 Millionen neue Nutzern verbucht.Um sich im scharfen Wettbewerb der Videodienste zu behaupten, nehme auch Netflix viel Geld in die Hand. So sei der Nettogewinn im jüngsten Vierteljahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 3,5 Prozent auf 1,40 Milliarden Dollar (1,42 Mrd. Euro) gefallen. Im laufenden Quartal rechne das Unternehmen sogar nur mit einem Ergebnis von 163 Millionen Dollar. Immerhin scheinen sich die Investitionen auszuzahlen. Nicht nur die Nutzerzahlen und der Geschäftsausblick hätten positiv überrascht, auch beim Umsatz habe Netflix mit einem Zuwachs um 6 Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar die Markterwartungen übertroffen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Jeffrey Wlodarczak, Analyst von Pivotal Research, den Titel in einer Aktienanalyse vom 26.10.2022 von "sell" auf "buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 200,00 auf 375,00 USD erhöht. Grund dafür sei die Erhöhung seiner "zugegebenermaßen konservativen" Prognose für 2023 auf 15 Mio. Netto-Neukunden von 5,5 Mio., die auf seiner Überzeugung beruhe, dass das Unternehmen eine erhebliche Anzahl von "effektiven Raubkopierern" in zahlende Abonnenten umwandeln könne, und, in geringerem Maße, die kurzfristigen Abonnentenvorteile der Einführung eines werbefinanzierten Angebots.Zwar sei man immer noch besorgt über die Abwanderung von Kunden zu werbefinanzierten Paketen, insbesondere in einer Rezession, doch werde sich dies frühestens in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 zu einem potenziellen Problem entwickeln, während Preiserhöhungen von Wettbewerbern, wie sie Apple gestern vorgenommen habe, als "grundsätzlich positiv" angesehen werden sollten, so Wlodarczak.