Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 198,00 Neutral UBS John Hodulik 15.07.2022 365,00 Outperform BMO Capital Markets Daniel Salmon 14.07.2022 280,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 14.07.2022 230,00 Neutral J.P. Morgan Douglas Anmuth 14.07.2022 196,00 Underperform BofA Securities Nat Schindler 12.07.2022 220,00 Equal weight Morgan Stanley Benjamin Swinburne 12.07.2022 325,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 08.07.2022 275,00 Buy Citigroup Jason Bazinet 07.07.2022 245,00 In-line Evercore ISI Mark Mahaney 07.07.2022 210,00 Overweight Piper Sandler Thomas Champion 05.07.2022 170,00 Equal weight Barclays Kannan Venkateshwar 05.07.2022 210,00 Hold Truist Matthew Thornton 30.06.2022 240,00 Hold Stifel Scott Devitt 21.06.2022 170,00 Sell Société Générale Christophe Cherblanc 14.06.2022 157,00 Sell Benchmark Company Matthew Harrigan 14.06.2022 186,00 Sell Goldman Sachs Eric Sheridan 09.06.2022 261,00 Buy Guggenheim Securities Michael Morris 02.06.2022 265,00 Outperform Wolfe Research Peter Supino 02.06.2022 220,00 Kauf Raiffeisen Bank International AG Andreas Schiller 18.05.2022

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt.







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 365,00 oder 157,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. wird am 19.07.2022 die Zahlen für das zweite Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Daniel Salmon, Analyst von BMO Capital, den Titel in einer Aktienanalyse vom 14.07.2022 weiterhin auf "outperform" belassen. Das Kursziel werde von 405,00 auf 365,00 USD gesenkt. Trotz reduzierter Schätzungen im dritten Quartal und darüber hinaus sollten sich die Abonnentenaussichten des Unternehmens stabilisieren und die Widerstandsfähigkeit des freien Cashflows werde zunehmen, da das Wachstum der Gesamtausgaben für Inhalte weiter nachlasse.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Benchmark Company. Analyst Matthew Harrigan hat sie in einer Aktienanalyse vom 14.06.2022 von "hold" auf "sell" herabgestuft. Das Kursziel werde bei 157,00 USD gesehen. Während Harrigan von der Ankündigung, dass Ken Barker die Rolle des Hauptbuchhalters von CFO Spencer Neuman übernehmen werde, "nicht beunruhigt" sei, argumentiere er, dass der Markt jetzt "sehr abgestumpft" in Bezug auf Streaming-Bewertungen sei und glaube, dass Netflix unter Druck geraten könnte, wenn die Mitgliederzahl wachse und Betriebsgewinnmarge ins Stocken geraten würden. Über das Verbraucherumfeld hinaus sei die anhaltende negative Netflix-Presseschwemme in Bezug auf Mitgliederverluste und "selbst Prinz Harry und Meghan ein Albatros mit leichtem Wachstum", habe Harrigan hinzugefügt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Netflix-Aktie?Börsenplätze Netflix-Aktie: