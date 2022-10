Kursziel

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 305,00 Buy Citigroup Jason B. Bazinet 14.10.2022 250,00 Neutral UBS John Hodulik 14.10.2022 240,00 Neutral J.P. Morgan Douglas Anmuth 13.10.2022 210,00 Hold Truist Matthew Thornton 13.10.2022 - Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 13.10.2022 182,00 Sell Goldman Sachs Eric Sheridan 11.10.2022 283,00 Overweight Atlantic Equities Hamilton Faber 28.09.2022 251,00 Outperform Wolfe Research Peter Supino 22.09.2022 325,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 19.09.2022 - Sector weight KeyBanc Capital Markets Justin Patterson 15.09.2022 230,00 Hold Jefferies Andrew Uerkwitz 07.09.2022 - Neutral Macquarie Research Tim Nollen 07.09.2022 238,00 Sell CFRA Research Kenneth Leon 22.08.2022

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (17.10.2022/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 325,00 oder 182,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. wird am 18.10.2022 die Zahlen für das dritte Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Jason Helfstein, Analyst von Oppenheimer, den Titel in einer Aktienanalyse vom 19.09.2022 von "perform" auf "outperform" hoch. Das Kursziel laute 325,00 USD. Die Einführung der Werbestufe des Unternehmens sollte das Abonnentenwachstum beschleunigen, den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer steigern und die Abwanderung verlangsamen, so Helfstein. Netflix befinde sich in einer "einzigartigen Position, um ein großes Publikum zu aggregieren" und das Timing von Serienstarts für hochrangige Werbetreibende zu kontrollieren, die hohe CPMs erzielen würden.Für 2025 prognostiziere der Analyst weltweite Werbeeinnahmen von 4,6 Milliarden USD, was den Gesamtumsatz auf 42,4 Milliarden USD ansteigen lasse, mit insgesamt 282 Millionen Abonnenten, die beide 3% bzw. 6% über den Schätzungen von Street lägen. Helfstein füge hinzu, dass Netflix trotz des jüngsten Gegenwinds immer noch die höchste Zuschauerzahl in der Branche habe.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Goldman Sachs. Analyst Eric Sheridan hat sie in einer Aktienanalyse vom 11.10.2022 weiterhin mit dem Votum "sell" eingestuft. Das Kursziel werde von 186,00 auf 182,00 USD gesenkt. Der Analyst rechne in einem Ausblick auf den Quartalsbericht mit einer Entwicklung der Abonnentenzahlen, die weitgehend die Erwartungen erfüllen dürfte.