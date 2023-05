NASDAQ-Aktienkurs NetEase-Aktie:

89,51 USD +4,41% (26.05.2023, 22:00)



ISIN NetEase-Aktie:

US64110W1027



WKN NetEase-Aktie:

501822



Ticker Symbol NetEase-Aktie:

NEH



NASDAQ-Symbol NetEase-Aktie:

NETS



Kurzprofil NetEase Inc.:



NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services; Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (30.05.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities raten die Aktie des Spieleentwicklers NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES) weiterhin zu kaufen und erhöhen das Kursziel von 116 USD auf 127 USD.Die BofA stelle fest, dass NetEase im ersten Quartal weiterhin eine solide Spiele-Performance vor allem im Bereich der mobilen Spiele verzeichnet habe, angetrieben durch die starke Dynamik von Egg Party und die Wiederbelebung bestehender Titel; FWJ mobile und Identity V hätten historische Höchstwerte bei den Umsätzen erreicht. Insgesamt hebe BofA das EPS für 2023/2024 um 12%/2% aufgrund der Margenausweitung im Spielegeschäft an und erhöhe das Kursziel auf das 20-fache des Kurs-Gewinn-Verhältnisses für 2023 plus Barmittel und Investitionswert.Die Analysten von BofA Securities stufen die NetEase-Aktie weiterhin mit "buy" ein. (Analyse vom 29.05.2023)Börsenplätze NetEase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NetEase-Aktie:83,00 EUR -1,19% (30.05.2023, 13:00)