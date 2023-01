NASDAQ-Aktienkurs NetEase-Aktie:

80,84 USD -0,82% (09.01.2023, 16:56)



ISIN NetEase-Aktie:

US64110W1027



WKN NetEase-Aktie:

501822



Ticker Symbol NetEase-Aktie:

NEH



NASDAQ-Symbol NetEase-Aktie:

NETS



Kurzprofil NetEase Inc.:



NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services; Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (09.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Spieleentwicklers NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aufgrund des Vorgehens der chinesischen Behörden sei es zu Verzögerungen bei den Zulassungen neuer Spiele gekommen. 2022 habe es also weniger Spiel-Zulassungen gegeben, aber im Dezember habe sich das Ganze beschleunigt. Jetzt sei die Idee, dass 2023 der Knoten platze und die Spiele, auf die alle gewartet hätten - vor allem von ausländischen Unternehmen - ins Land reinkämen. NetEase sei relativ gut dabei, was den Kurs betreffe, weil man internationale Kooperationspartner habe. Technisch gesehen gab es bei der NetEase-Aktie ein kleines Break, jetzt fehlt noch die 200-Tage-Linie und dann könnte es nach oben gehen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.01.2023)