Kurzprofil NetEase Inc.:



NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services, Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (20.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei den derzeitigen geopolitischen Risiken und schwächelndem Wachstum in China gebe es wirklich nicht viele Aktien, die das alles nahezu abschütteln würden wie das Gaming-Unternehmen NetEase. Morgan Stanley sei für den Konzern extrem bullisch, hier die Details.Der chinesische Gamingkonzern NetEase habe sich an der Börse mittlerweile zu einer Dauerläufer-Aktie entwickelt. Seit Jahresanfang stehe ein Gewinn von mehr als 40 Prozent zu Buche, dabei sei die Party laut dem Morgan Stanley-Analysten, Alex Poon, noch lange nicht vorbei.Poon habe die Aktie jüngst die Aktie unter die Lupe genommen und das Analystenurteil von "kaufen" auf "übergewichten" genommen und dabei das Kursziel von 135 Dollar auf 150 US-Dollar angehoben.Die Aktie befinde sich in einem intakten Aufwärtstrend und notiere nur etwa knapp 9 Prozent unter dem Allzeithoch. Mit einem aktuellen KGV von knapp 18 sei der Konzern attraktiv bewertet.Die Aktie ist allerdings schon sehr heiß gelaufen, Anleger warten auf eine Konsolidierungsphase und investieren erst dann, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" zu NetEase Inc. NetEase sei Mitglied im DER AKTIONÄR WANT Index und habe dort derzeit die höchste Indexgewichtung vor Alibaba, Weibo und Tencent. (Analyse vom 20.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link