NASDAQ-Aktienkurs NetEase-Aktie:

88,45 USD -15,29% (22.12.2023, 18:21)



ISIN NetEase-Aktie:

US64110W1027



WKN NetEase-Aktie:

501822



Ticker Symbol NetEase-Aktie:

NEH



NASDAQ-Symbol NetEase-Aktie:

NETS



Kurzprofil NetEase Inc.:



NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services, Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (22.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Morgan Stanley nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES) unter die Lupe.Morgan Stanley stufe NetEase als "Research Tactical Idea" ein, da man davon ausgehe, dass der Aktienkurs in den nächsten 60 Tagen absolut gesehen steigen werde, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Aktie habe in letzter Zeit an Wert verloren, was die kurzfristige Bewertung des chinesischen Gaming-Unternehmens viel überzeugender mache. Die US-Bank glaube, dass das neue Konsultationspapier zu Online-Spielen in China minimale Auswirkungen auf die Einnahmen von NetEase haben werde.Morgan Stanley hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die NetEase-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 150 USD bestätigt. (Analyse vom 22.12.2023)Börsenplätze NetEase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NetEase-Aktie:80,20 EUR -15,58% (22.12.2023, 18:19)