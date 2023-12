Börsenplätze NetEase-Aktie:



Kurzprofil NetEase Inc.:



NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services, Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (27.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES) unter die Lupe.Nachdem die chinesische Regierung kurz vor Weihnachten die Kurse von Gaming-Aktien dank weiterer Regulierungspläne auf Talfahrt geschickt habe, sei es am Mittwoch zu einer massiven Gegenbewegung gekommen.Das Einführen von Ausgabenbeschränkungen für Online-Spiele verbunden mit dem Schutz der Jugend vor Abhängigkeit und Sucht seitens der chinesischen Regulierungsbehörde habe jüngst zunächst zu einer großen Verunsicherung in der Gamingbranche geführt.Am Wochenende habe sich die Regierung um Schadensbegrenzung bemüht. So habe die staatliche Behörde eine Rekordzahl von mehr als 100 Spielen genehmigt. Dieser Umstand habe für eine Erholung in der Gaming-Branche gesorgt. Insbesondere NetEase gewinne im europäischen Handel aktuell mehr als zehn Prozent. Dabei dürfte die wiedererlangte Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Spieleanbieter Activision Blizzard für zusätzlichen Kursboost gesorgt haben.Immer wieder aufkommende Störfeuer durch den Regulierungswahn der chinesischen Regierung hätten der Branche seit mehr als zwei Jahren arg zugesetzt. Obwohl der Sektor langfristig aussichtsreich sei, dürfte die Volatilität weiter sehr hoch bleiben. Sowohl NetEase - mit Stopp 84 Euro und Kursziel 130 Euro - als auch Tencent ( ISIN KYG875721634 WKN A1138D ) - mit Stopp 28 Euro und Kursziel 50 Euro - sind laufenden Empfehlungen von DER AKTIONÄR, so Jürgen Dreifürst. (Analyse vom 27.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link