86,76 USD -1,25% (14.02.2023, 22:00)



Kurzprofil NetEase Inc.:



NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services; Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (15.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spieleentwicklers NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES) unter die Lupe.Gut 60% habe sich die NetEase-Aktie vom Tief im vergangenen Oktober erholt. Da sei die gegenwärtige Seitwärtsphase beim Kurs nur normal. Fundamental hätten sich die Aussichten in den vergangenen Monaten deutlich aufgehellt, nachdem es zeitweise so ausgesehen habe, als wolle Chinas Führung dem Gaming-Sektor im Land womöglich den Stecker ziehen.Monatelang habe es für chinesische Unternehmen keine neuen Lizenzen für Spiele gegeben (in China notwendig, damit ein neues Spiel offiziell auf den dortigen Markt gebracht werden dürfe). Demnach hätten sich Chinas Gaming-Giganten zeitweise mit alten Veröffentlichungen über Wasser halten müssen. Hinzu gekommen seien strengere Auflagen für Minderjährige bezüglich der Online-Spielezeiten. Zudem habe sich NetEase zuletzt nicht auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Activision Blizzard einigen können.Insofern sei bereits gut angekommen, dass in den vergangenen Monaten gleich mehrfach massenweise neue Lizenzen vergeben worden seien und NetEase auch zuletzt wieder zu den Begünstigten gehört habe. Diese Woche habe zudem ein Beamter der Propagandaabteilung der Kommunistischen Partei auf einem Forum in Guangzhou klargestellt: China werde Technologien wie Virtual Reality und Motion Capture im Online-Gaming-Sektor unterstützen.Die Aussagen und die neuen Genehmigungen würden die Entspannung im chinesischen Gaming-Sektor unterstreichen. Chinas Führung bleibe zwar streng, aber vorerst bestehe anscheinend kein Grund mehr zur Sorge, dass die politische Elite den Sektor komplett abwürgen wolle. Das sei auch für die NetEase-Aktie eine gute Nachricht. Sie sei eine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2023)Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link