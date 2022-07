Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.



97,60 EUR +5,40% (21.07.2022)



99,99 USD +6,16% (21.07.2022)



ISIN: US64110W1027



501822



NEH



NETS



Kurzprofil NetEase Inc.:



NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services; Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (21.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spieleentwicklers NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, NASDAQ-Symbol: NTES) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im NASDAQ-Index würden Pinduoduo und NetEase heute mit jeweils mehreren Prozent Kursplus zu den Top-Werten zählen. Bei NetEase gebe es eine spezielle Hoffnung. Aber auch ausgerechnet eine Milliarden-Strafe für ein anderes Unternehmen könnte zusätzlich für gewisse Erleichterung bei China-Investoren gesorgt haben.Im Streit mit dem chinesischen Fahrdienstvermittler Didi habe die chinesische Cyberspace-Aufsichtsbehörde dem sogenannten Ridehailing-Anbieter eine Geldbuße von umgerechnet 1,2 Milliarden US-Dollar auferlegt.Es werde spekuliert, dass Didi nun grünes Licht für die geplante Börsennotierung in Hongkong erhalten könnte. Auch dürfte das Verbot fallen, neue Nutzer in China auf der eigenen App-Plattform zu akzeptieren, und die Didi-App wäre wieder in den Appstores in der Volksrepublik zu haben.Seit dem Beginn der chinesischen Untersuchungen rund um Datensicherheit und nationale Sicherheit im Juli vergangenen Jahres sei die App nicht mehr in den digitalen Softwareshops in China zu finden gewesen. Didi sei der größte Vermittler von privaten Fahrten in dem Land. Peking habe sich insbesondere massiv am Börsengang von Didi in New York Ende Juni 2021 gestört - es sei der größte eines chinesischen Unternehmens seit der Erstnotiz des Onlinehändlers Alibaba im Jahr 2014 gewesen.Insgesamt habe die Regierung Chinas die Zügel gegenüber großen Tech- und Internetkonzernen in den vergangenen Jahren angezogen, um deren Macht einzudämmen. Zuletzt habe es allerdings wieder Signale der Entspannung gegeben.Der heutige Kurseinstieg sei vor allem bei Netflix gerechtfertigt. Ein Start von "Diablo Immortal" wäre ein starkes Signal. Auch die Strafe für Didi mache Hoffnung, dass ein großer Regulierungsschocker endlich zu den Akten gelegt werden könne. NetEase ist Teil des WANT-Index, so Lars Friedrich. (Analyse vom 21.07.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link