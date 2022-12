ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



NASDAQ OTC-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (01.12.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nestlé will wieder profitabler werden - AktienanalyseDer Nahrungsmittelriese Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) hat seine Umsatzerwartungen für das laufende Jahr erneut angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Demnach sollten die Erlöse 2022 aus eigener Kraft nun um acht bis 8,5 Prozent zulegen. Zuvor habe der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von rund acht Prozent erwartet. Die Prognose für die operative Marge von rund 17 Prozent habe das Unternehmen bekräftigt. Auch in den kommenden Jahren wolle Nestlé wachsen. Ziel sei es, die Umsätze bis zum Jahr 2025 auf nachhaltiger Basis jeweils um einen mittleren einstelligen Prozentbereich zu steigern, habe der Konzern mitgeteilt. Die operative Marge solle dabei in den Bereich von 17,5 bis 18,5 Prozent zurückkehren. Das sei bei Analysten gut angekommen. Inmitten eines von hoher Unsicherheit geprägten wirtschaftlichen Umfelds rage der Lebensmittelhersteller mit der Formulierung der 2025er-Ziele aus der Konkurrenz heraus, habe Celine Pannut von der US-Bank JPMorgan geschrieben - und angesichts der robusten Umsätze, der Gewinnqualität und der gut vorhersehbaren Geschäfte sei das Unternehmen auch gut aufgestellt, diese selbst in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld zu erreichen. Sie habe daher die Einstufung von Nestlé auf "overweight" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen, woraus sich ein Aufwärtspotenzial von gut 14 Prozent ableite. (Ausgabe 47/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie:115,88 EUR +0,22% (01.12.2022, 14:15)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:114,38 CHF +1,82% (01.12.2022, 14:01)