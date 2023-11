SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

100,32 CHF +0,95% (02.11.2023, 10:35)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



NASDAQ OTC-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (02.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nestlé: Die neusten Zahlen brachten keine Wende - AktienanalyseDer starke Schweizer Franken hat dem Nahrungsmittelkonzern Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) in den ersten neun Monaten einen Umsatzrückgang beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien um 0,4 Prozent auf 68,8 Mrd. Franken gesunken, wie der Konzern mitgeteilt habe. Organisch hingegen habe das Unternehmen ein Plus von 7,8 Prozent erzielt. Während die eigentlichen Absätze leicht geschrumpft seien, hätten Preiserhöhungen 8,4 Prozent zu dem Wachstum beigesteuert. Nestlé sehe sich damit auf Kurs, den Umsatz 2023 aus eigener Kraft um sieben bis acht Prozent zu steigern und eine operative Marge zwischen 17,0 und 17,5 Prozent zu erzielen.An der Börse hätten die Prognosebestätigung und die Neunmonatszahlen für wenig Begeisterung gesorgt. Die Erwartungen seien höher gewesen. Analysten hätten durchschnittlich mit einem Umsatz von 69,5 Mrd. Franken und einem organischen Umsatzwachstum von 8,1 Prozent gerechnet. Auch der Effekt durch den Franken sei nicht so stark eingeschätzt worden. Ohnehin sei es für die Aktie zuletzt alles andere als rund gelaufen.Als Belastungsfaktor erweise vor allem die Sorge um mögliche Umsatzeinbußen infolge der steigenden Popularität von Appetitzüglern wie Ozempic oder Wegovy. Ob die neuartigen Schlankmacher-Medikamente längerfristig die Erlöse des Nahrungsmittelkonzerns tatsächlich schmälern würden, werde sich zeigen müssen. Fakt sei: Rücksetzer wie der aktuelle - die Nestlé-Aktie notiere inzwischen auf dem tiefsten Niveau seit dem Corona-Crash im März 2020 - hätten sich in der Vergangenheit stets als gute Einstiegsgelegenheiten erwiesen. Nicht selten allerdings mussten Anleger dabei auch mal längere Seitwärtsphasen überstehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 43/2023)Börsenplätze Nestlé-Aktie:L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:104,28 EUR +0,73% (02.11.2023, 10:51)