Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (02.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Nestlé sei vor mehr als 150 Jahren gegründet worden und sei mit einem Jahresumsatz von knapp 95 Mrd. Schweizer Franken (CHF) der größte Lebensmittelkonzern weltweit. Vom gesamten Umsatz würden etwa 25 Mrd. CHF auf Getränke in flüssiger und Pulverform entfallen, gefolgt von zirka 18 Mrd. CHF für Tiernahrung und knapp 16 Milliarden mit so genannten Nutritions- und Health Science Produkten.CEO Mark Schneider habe jüngst bekannt gegeben, im Bereich der gesunden Lebensmittel stark wachsen zu wollen. Bis 2030 möchte der Konzern im Vergleich zu 2022 etwa 50 Prozent mehr mit gesunden und zuckerreduzierten Lebensmitteln umsetzen. Grundlage hierfür bilde das "Health-Star-Rating". Dieses beinhalte unter anderem den Zucker- und Proteingehalt von Produkten und sei mit einer Skala von eins bis fünf versehen, wobei hohe Werte einen sehr guten Nährwert symbolisieren würden. Nestlé definiere den Wert 3,5 als besonders nahrhaft und möchte mit Produkten aus dieser Kategorie Wachstum und Ertrag ankurbeln.Der Schritt hin zu gesünderen und somit fett- und zuckerreduzierten Lebensmitteln sei aus Sicht des Konzerns durchaus nachvollziehbar. Nestlé habe in diesem Bereich Nachholbedarf, da lediglich etwas mehr als 30 Prozent in Produkten mit dem Wert 3,5 umgesetzt würden. Langfristig dürfte der Konzern von dieser Strategie profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie:L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:106,58 EUR -0,04% (02.10.2023, 17:15)