Börsenplätze Nestlé-Aktie:



L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

99,20 EUR -5,29% (22.02.2024, 17:01)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

94,21 CHF -4,95% (22.02.2024, 16:47)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



NASDAQ OTC-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (22.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bis auf wenige Ausnahmen sei es in der Vergangenheit für Anleger eher schwierig gewesen, mit Aktien aus dem europäischen Nahrungs- und Lebensmittel-Sektor Geld zu verdienen. Nestlé sei keine Ausnahme davon, zwei Tatsachen würden allerdings für die Aktie sprechen.Weiterhin steigende Preise bei Lebensmitteln würden dafür sorgen, dass Verbraucher preissensibler würden und immer öfters auf billigere Marken ausweichen würden. Diese Erfahrung müsse auch der Schweizer Nahrungsmittel-Konzern machen, das würden die heute veröffentlichten Unternehmenszahlen belegen.Im abgelaufen Jahr habe Nestlé 11,2 Milliarden Schweizer Franken verdient - ein Plus von etwas mehr als 20 Prozent. Etwa ein Viertel davon gehe auf eine Wertberichtung aus dem Jahr 2022 zurück. Nestlé habe ein organisches Wachstum von 7,2 Prozent gezeigt, das von einer Preiserhöhung von 7,5 Prozent unterstützt worden sei. Der Umsatz des weltweit größten Lebensmittelkonzerns habe 93,0 Milliarden Franken betragen, was einem Rückgang von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Dies sei jedoch hauptsächlich auf den starken Schweizer Franken zurückzuführen gewesen, der den Umsatz um 7,8 Prozent gemindert habe.Das publizierte organische Wachstum sei etwas schlechter ausgefallen als Analysten dies erwartet hätten, Hauptursache hierfür seien die getätigten Preiserhöhungen der Eidgenossen. Nachdem das organische Wachstum des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns im vergangenen Jahr 7,2 Prozent betragen habe, werde für das Jahr 2024 nun ein Wachstum von 4 Prozent erwartet. Dies liege unter den bisherigen Erwartungen der Analysten.Nestlé ist derzeit nicht auf der Empfehlungsliste, "Der Aktionär" setzt in dem Lebensmittelsektor auf Unilever. Seit mehr als drei Jahren sei die Aktie mit Stopp 37 Euro und Kursziel 65 Euro ein bevorzugter Favorit.Anleger, die in den sicheren Schweizer Hafen würden investieren wollen, sollten auf den regelbasierten Schweiz-Index setzen. Dieser investiere alle sechs Monate in die trendstärksten Schweizer Aktien. Derzeit höchste Indexgewichtung habe die Apotheken-App DocMorris vor Nestlé und Novartis. Seit Anfang November habe der Index 15 Prozent zugelegt. (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.