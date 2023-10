Börsenplätze Nestlé-Aktie:



L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

105,82 EUR -1,23% (19.10.2023, 11:46)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

100,14 CHF -2,07% (19.10.2023, 11:36)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



NASDAQ OTC-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (19.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé habe am Donnerstagmorgen Quartalszahlen für die ersten neun Monate veröffentlicht. Dabei zeige das Zahlenwerk Stärken und Schwächen. Sollten Anleger den Kursrückgang zum Einstieg nutzen?In den ersten neun Monaten habe Nestlé weniger Umsätze generiert als ein Jahr zuvor. Dabei habe der starke Schweizer Franken den Eidgenossen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nestlé habe einen Umsatzrückgang von 0,4 Prozent auf 68,8 Milliarden Franken vermeldet. In lokaler Währung gerechnet, habe Nestlé hingen ein Umsatzwachstum von 7,8 Prozent verzeichnet. Maßgeblich hierfür seien durchschnittliche Preiserhöhungen von 8,4 Prozent gewesen. Die Verkaufsmenge im dritten Quartal sei um 0,3 Prozent zurückgegangen, und sei damit deutlich geringer ausgefallen als im Vorquartal.Die Konzernleitung halte unverändert an den Jahreszielen fest und kalkuliere weiterhin mit einem Umsatzwachstum von sieben bis acht Prozent.Die Nachrichten kämen an der Börse nicht gut an. In einem allgemein schwachen Marktumfeld verliere die Aktie derweil mehr als zwei Prozent und notiere knapp unter der wichtigen Unterstützungsmarke bei 100 CHF. Sollte diese nicht halten, würden weitere Kursverluste Richtung 90 CHF drohen. Das Umfeld für die eher teureren Nahrungsmittelkonzerne bleibe schwierig, da Verbraucher vermehrt auf billigere Ersatzprodukte ausweichen würden.Nestlé sei Mitglied im "Der Aktionär" Schweiz-Index und habe dort die höchste Indexgewichtung vor Roche und Novartis. Mit dem Indexzertifikat DA0AAW könnten Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von 16 Schweizer Aktien teilhaben. (Analyse vom 19.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.