ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



NASDAQ OTC-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (29.02.2024/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Nahrungsmittelriese Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist 2023 geschrumpft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei um 1,5 Prozent auf 93 Mrd. Franken gesunken, wie der Konzern mitgeteilt habe. Die Erwartungen seien damit verfehlt worden. Schuld gewesen sei in erster Linie der Schweizer Franken, der den Umsatz um 7,8 Prozent verringert habe. Enttäuschung auch über die Ergebnisentwicklung: Der Gewinn sei zwar um 20,9 Prozent auf 11,2 Mrd. Franken geklettert. Analysten hätten im Schnitt allerdings 12,1 Mrd. Franken erwartet.Was bei Anlegern außerdem nicht gut angekommen sei: Nestlé stelle für 2024 nur ein organisches Wachstum von um die vier Prozent in Aussicht. 2023 habe es dank höherer Preise noch bei 7,2 Prozent gelegen. Man werde das Hautaugenmerk 2024 auf Volumenwachstum und Produktmix legen - weniger auf Preiserhöhungen. Das gehe wohl zulasten des Wachstumstempos, habe es geheißen. Zwar zeigten sich auch Analysten enttäuscht, sie sehen auf dem aktuellen Niveau aber mehr Chancen als Risiken, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 8/2024)