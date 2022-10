Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (19.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nestlé habe einmal mehr geliefert. Der weltgrößte Nahrungsmittelhersteller sei in den ersten neun Monaten 2022 dank Preiserhöhungen kräftig gewachsen - mehr als von den Analysten erwartet. Trotz Inflation seien Tierfutter, Nespresso-Kapseln und Süßigkeiten bei den Kunden weiter gefragt gewesen. Das SMI -Schwergewicht könne davon im frühen Handel jedoch nicht profitieren.Nestlé habe von Januar bis September 69,1 Milliarden Franken umgesetzt und damit etwas mehr als von den von Bloomberg befragten Analysten im Schnitt erwartet. Die Experten seien lediglich von 68,8 Franken ausgegangen.Organisch, also Zukäufe und Wechselkursveränderungen herausgerechnet, habe das Plus 8,5 Prozent betragen. Dieses setze sich zusammen aus Preiserhöhungen von 7,5 Prozent und Mengensteigerungen von 1,0 Prozent, wie Nestlé am Mittwoch mitgeteilt habe. Nach Kategorie hätten die Heimtierprodukte den größten Wachstumsbeitrag geliefert, aber auch Kaffee sei im hohen einstelligen Bereich gewachsen.Im Vergleich zum ersten Halbjahr (+8,1 Prozent) habe Nestlé damit das Wachstumstempo weiter gesteigert. Im dritten Quartal allein habe es hohe 9,3 Prozent erreicht. Das habe vor allem mit den Preiserhöhungen zu tun, mit denen Nestlé nun laufend die steigenden Kosten an die Konsumenten weiterreiche.Mengenmäßig seien die Verkäufe denn auch leicht zurückgegangen (-0,2 Prozent). Angesichts der höheren Preise sei damit nun eine wachsende Zurückhaltung bei den Konsumenten zu spüren.Die Nestlé-Aktie könne von dem guten Zahlenwerk nicht profitieren und gebe am Mittwoch im frühen Handel um ein halbes Prozent nach.Nestlé habe starke Zahlen vorgelegt und zudem seine Prognosen erhöht. Investierte Anleger würden also in jedem Fall weiter dabeibleiben. Etwaige Neueinsteiger, die auf Sicherheit gehen wollten, sollten besser auf frisches technisches Kaufsignal warten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Nestlé-Aktie. Das wäre gegeben, wenn der Titel den GD bei (aktuell) 110,58 Franken überwinde. (Analyse vom 19.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)