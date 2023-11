Börsenplätze Nestlé-Aktie:



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (06.11.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Die starke Währung habe den Schweizern ein eigentlich solides Zahlenwerk verhagelt und schmälere die Attraktivität für EUR-Investor:innen. Besserung sei in Sicht, eine Kursexplosion sei jedoch nicht zu erwarten.Die Stellung Nestlés als global agierendes Blue Chip Unternehmen mit solider Dividendenhistorie sei unbestritten. Die Fundamentaldaten seien robust, das Produktportfolio sei breit gestreut und auch der vermehrte Fokus auf Nachhaltigkeit lasse das Unternehmen unter ESG-Aspekten attraktiver erscheinen. Letzterer Punkt möge die Anlegerschaft verwundern, habe Nestlé in der Vergangenheit doch oft aufgrund seiner obskuren Praktiken in der Kritik gestanden.Tatsächlich sei der Ruf des Unternehmens nicht der beste. Diverse Ratingagenturen, wie bspw. Refinitiv ESG company scores, würden den Schweizern mittlerweile aber beachtliche Fortschritte zuweisen. Hier sei angemerkt, dass der Sektor im Allgemeinen nicht gerade mit den besten ESG-Werten punkte (Wasserverbrauch, Plastikmüll, Palmöl, etc.) - solle heißen, die Latte liege niedrig und jede Ambition zur Verbesserung werde entsprechend gewürdigt.Darauf aufbauend werde der Konzern auch bei den Analysten mit einem passablen Score ausgestattet. In fundamentaler Hinsicht würden sie aber weiterhin die Meinung vertreten, dass die Aktie nur geringes Ertragspotenzial verspreche. Die Bewertungen seien zwar mittlerweile von ihren Höchstständen zurückgekommen. Kursanstiege, welche einen Kauf rechtfertigen würden, würden ihre Modelle jedoch weiterhin nicht erlauben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity