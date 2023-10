Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (19.10.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Nestlé habe heute Morgen sein Zahlenwerk für die ersten neun Monate des Jahres präsentiert und habe dabei einen leichten Umsatzrückgang hinnehmen müssen. An der Prognose für das laufende Geschäftsjahr sei dennoch festgehalten worden.Traditionell für den Schweizer Nahrungsmittel-Konzern seien heute zum dritten Quartal lediglich die Umsatzzahlen für das bisherige Geschäftsjahr ausgewiesen worden.Mit einem Gesamtumsatz von CHF 68,8 Mrd. habe Nestlé somit im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Umsatzrückgang von 0,4% verzeichnet, was zu einem großen Teil dem starken Franken geschuldet gewesen sei. Das organische Wachstum habe nämlich 7,8% betragen, wobei Analyst:innen einen Zuwachs von 8,1% prognostiziert hätten. Die Tierfuttermarke Purina sowie das Süßwaren-Segment hätten dabei mit niedrigen zweistelligen Prozentzuwächsen am meisten zum Wachstum beigetragen. Das reale interne Wachstum (RIG) - ein Maß für das Umsatzvolumen - sei um 0,6% gefallen und habe damit den Erwartungen entsprochen. Aufgrund der Kosteninflation der letzten zwei Jahre habe der Konzern zudem deutliche Preisanstiege vollzogen, welche sich insgesamt auf 8,4% belaufen hätten und somit niedriger als die von Analyst:innen erwarteten 8,6% ausgefallen seien.Ausblick: Für das Gesamtjahr prognostiziere Nestlé ein organisches Umsatzwachstum zwischen 7% und 8%. Die zugrunde liegende operative Gewinnmarge werde zwischen 17,0% und 17,5% erwartet. Hinsichtlich des Gewinns je Aktie werde eine währungsbereinigte Steigerung zwischen 6% und 10% prognostiziert.Die Nestlé-Aktie habe im vorbörslichen Handel an der SIX rund 2% verloren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.